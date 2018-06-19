Скандальний кампейн Каньє Веста звинуватили у плагіаті
Американський репер і дизайнер Каньє Вест нещодавно представив кампейн своїх нових кросівок Yeezy 500 Supermoon Yellow. Однак один з кадрів лукбуку звинуватили у плагіаті.
Блог Diet Prada, який викриває плагіат у модній індустрії, показав, що один кадр з близнюками повторює зйомку американської художниці Ріти Мініссі.
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Варто відзначити, що це не вперше Веста звинувачують у копіюванні чужих ідей. Раніше компанія Jordan Outdoor Enterprises звинуватила бренд одягу репера Yeezy нібито у використанні розробленого нею принта – дизайну камуфляжу. Справа навіть дійшла до судового позову.
Джерело: 24 Канал
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