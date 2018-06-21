Скандальний Кевін Спейсі повернувся у кіно: у якій стрічці з’явився актор

Голлівудський кіноактор Кевін Спейсі, якого в кінці 2017 року звинувачували у згвалтуваннях і секс-домаганнях, повернувся у велике кіно. Хоч він і перебуває під слідством, але актор взяв участь у зйомках нового фільму.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Кіностудії, які раніше забороняли Спейсі зніматись у фільмах, тепер почали лояльніше ставитись до його персони. Відтак, режисер фінансової стрічки "Клуб молодих мільярдерів" Джеймс Кокс вирішив запросити у свою нову стрічку скандальну кінозірку.

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Фільм покаже 80-ті роки минулого століття в Лос-Анджелесі, де група молодих багатіїв вирішує провернути грошову аферу, обіцяючи клієнтам величезні прибутки. Спейсі у цій стрічці зіграє роль одного з інвесторів-шахраїв Рона Левіна. Напарниками по знімальному майданчику стануть такі зірки як Емма Робертс, Терон Еджертон, Енсел Ельгорт та інші.

Світова прем’єра фільму "Клуб молодих мільярдерів" відбудеться 3 серпня 2018 року.

Клуб молодих мільярдерів: відео дивитись онлайн

Нагадаємо, що в кінці 2017 року декілька чоловіків і жінок звинуватили Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. Актор визнав провину, вибачився, здійснив камінг-аут і пішов лікуватися від сексуальної залежності. Поліція Лос-Анджелеса передала всі матеріали в прокуратуру щодо звинувачень Кевіна Спейсі в домаганнях.





Кевін Спейсі і його жертви сексуальних домагань



Після секс-скандалу компанія Netflix відмовилася продовжувати зі Спейсі контракт на п'ятий сезон "Карткового будиночка", де він виконував головну роль. В мережі вже з’явився тизер нового сезону без кіноактора.