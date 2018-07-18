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Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Скандальний лист тренера збірної Хорватії до політиків виявився фейком

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Златко Даліч та тренерський штаб збірної Хорватії
Златко Даліч та тренерський штаб збірної Хорватії

Невдовзі після фіналу Чемпіонату світу з футболу, участь у якому брала і збірна Хорватії. у мережі був опублікований так званий "лист" головного тренера команди Златко Даліча. В ньому він звертався до місцевих політиків.

Хоча це було не звернення, а, скоріш, вимога. У листі йшлося про те, що політики не мають права пишатися срібними нагородами хорватської збірної, адже не доклали до цього зусиль. А саму Хорватію, як йдеться в цьому "листі", довели до того, що вона – найбідніша країна Євросоюзу.

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Хорватія живе чи не важче, ніж після останнього світового конфлікту. Хорватією керують погані люди, члени злочинних організацій. Народ поглинула безодня злиднів. За останні 20 років Хорватію покинули мільйони чоловік. Наші пенсіонери не в змозі задовольнити свої основні потреби через низькі пенсії, молодь не може собі дозволити освіту, охорона здоров'я перебуває в жахливому стані, судова система захищає тільки великі капітали. Стан держави – питання часу, перш ніж система завалиться, і ситуація стане нестерпною. Тому я прошу всіх політиків і всіх представників влади, які забрали мій народ в пекло, безнадійність та злидні, відійти від футбольної збірної. Вам не раді в нашій роздягальні, ми не хочемо з вами фотографуватися і не хочемо тиснути вам руку. Саме ви зробили Хорватію однією з найбідніших країн Європи,
– йшлося в так званому листі.

При цьому публікація цього листа отримала чимало поширень у соцмережах. Та згодом виявилося, що його автор не Златко Даліч, а хорватський журналіст Ігор Премужич. За його словами, він намагався "видати промову з "паралельного всесвіту", щоб привернути увагу до проблем у країні".

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Варто зазначити, що жодне хорватське ЗМІ не опублікувало цей лист.

Окрім того, гравці збірної Хорватії завжди радо зустрічали президента країни Колінду Грабар-Кітарович у роздягальні. Сама ж вона, окрім фінального матчу, підтримувала збірну на трибунах серед фанатів.

Теги: Новини політики Хорватія Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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