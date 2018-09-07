Скандальний Марадона втік з Білорусі і став тренером мексиканського клубу

Дієго Марадона став головним тренером мексиканського клубу "Дорадос де Сіналоа".

Про це клуб з другого дивізіону чемпіонату Мексики оголосив на своєму офіційному Twitter-акаунті.

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Нагадаємо, що у травні Марадона зайняв посаду голови правління брестського "Динамо". Однак, після свого останнього візиту у Білорусь 16 липня, аргентинець більше не з'являвся у клубі і не виходить на зв'язок.

"Дорадос" виступають у другому мексиканському дивізіоні і, набравши 3 очки в 6 матчах, займають 13 місце в таблиці.

Останнім клубом, в якому працював Дієго Марадона в якості тренера, був "Аль-Фуджайра" з ОАЕ.

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