Скандальний Марадона втік з Білорусі і став тренером мексиканського клубу
Дієго Марадона став головним тренером мексиканського клубу "Дорадос де Сіналоа".
Про це клуб з другого дивізіону чемпіонату Мексики оголосив на своєму офіційному Twitter-акаунті.
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Нагадаємо, що у травні Марадона зайняв посаду голови правління брестського "Динамо". Однак, після свого останнього візиту у Білорусь 16 липня, аргентинець більше не з'являвся у клубі і не виходить на зв'язок.
"Дорадос" виступають у другому мексиканському дивізіоні і, набравши 3 очки в 6 матчах, займають 13 місце в таблиці.
Останнім клубом, в якому працював Дієго Марадона в якості тренера, був "Аль-Фуджайра" з ОАЕ.
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Джерело: 24 Канал
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