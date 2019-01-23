Скандальний Маріо Балотеллі перейшов у новий клуб

Італійський нападник Маріо Балотеллі перейшов у новий клуб. Цього разу – французький "Олімпік" з Марселя.

Орендну угоду з гравцем підписано до кінця сезону 2018-2019. Однак є можливість її продовження і на наступні сезони.

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Варто нагадати, що останнім клубом Маріо Балотеллі була французька "Ніцца". До команди нападник приєднався у 2016 році. І допоміг завоювати бронзові нагороди чемпіонату Франції, забивши 15 голів у 23 матчах. Однак вже у сезоні 2017-2018 у гравця розпочалися проблеми у клубі. Провалив Балотеллі і передсезонний збір на початку поточного сезону. Відтак у 10 матчах чемпіонату Франції він голів не забивав.

Марсельський "Олімпік" вже встиг представити гравця.

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