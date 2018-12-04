Скандальний матч "Шахтаря", спалений прапор Росії і зимовий футбол: головні підсумки 17 туру УПЛ

Цього разу 17-ий тур УПЛ розтягнули на три дні. Нічого незвичного загалом у такому немає. Якби не той факт, що два матчі перенесли на понеділок, так ще й матч другої та четвертої команди між собою розпочався ще у робочий час. Про це та інше – у підсумках туру.

Зимовий футбол. Де і коли матчі – незрозуміло

Сам тур розпочався дуже неоднозначно. Першим матчем мала стати гра чернігівської "Десни" проти луганської "Зорі". Та матч у Чернігові вирішили не проводити. І причин для перенесення матчу знайшли одразу дві. Спочатку – неготовність стадіону у Чернігові до матчів у зимовий період (тут вже виникає питання про атестацію такого стадіону). Згодом – про те, що у Чернігівській області введено воєнний стан. Теж причина, яка не витримує критики, адже "Шахтар" на наступний день нормально зіграє у Харкові (у регіоні теж оголошено воєнний стан). Та й навряд чи "Маріуполь" би погодився перенести гру з рідного міста (а тут не лише воєнний стан, але й реальна лінія фронту неподалік).

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Перенесли матч до Києва – це ще півбіди. Але його ще й треба розпочати вчасно. Не вдалося. Списали на ще один форс-мажор – снігопад у столиці. Тож гру розпочали на годину пізніше. Хоча могли і взагалі не провести.

Внимание!!! Учитывая форс-мажорные обстоятельства в виде погоды и неполной готовности стадиона к игре, сегодняшний матч начнется в 15.00. Только что это решение было официально принято дирекцией УПЛ и согласовано с клубами. Если игра не начнется в это время, то не начнется вообще pic.twitter.com/cL4ZaVDLDU — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 1 грудня 2018 р.

Ну і "Десна" програла. І вилетіла з топ-6. Натомість "Зоря" піднялася на четверте місце.

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"Карпати": коли б’єш по чужих воротах, але забиваєш у свої

Головними невдахами туру є львівські "Карпати" у матчі проти "Арсенал-Київ". Команди серед тижня неочікувано залишилася без головного тренера. І навіть тут зуміла заробити. За португальського наставника Жозе Мораїша південнокорейський клуб "Чонбук Моторс" заплатив 100 тисяч євро відступних (хоча у Львові вимагали 200 тисяч євро). Тож команду знову очолив Олег Бойчишин. Це вже його другий "захід" на посаду у цьому сезоні. Мирон Маркевич свого часу чотири рази очолював "Карпати". І є інформація, що влітку міг вп’яте повернутися до "Карпат".

Щодо матчу у Києві проти "Арсеналу", то "зелено-білі" за матч завдали 11 ударів по воротах, вісім з яких – у площину воріт. Натомість забили у власні. Це Папа Гуйє зрізав м’яч під час однієї з небагатьох атак господарів поля. І якби не призначене пенальті, навряд чи львів’янам вдалося б забити, попри чималу кількість моментів.

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Олексій Гуцуляк після одного з нереалізованих моментів (фото: ФК "Карпати")

Та це не все, чим відзначилися гості зі Львова у столиці України. Під час матчу фанати "Карпат" спалили прапор Росії.

"Львів" та "Маріуполь": знову 2:2

У першому матчі між цими командами у Маріуполі було зафіксовано нічию 2:2. Два з чотирьох авторів голів у цій грі забили у зустрічі між цими командами і у Львові – Бруно за "Львів" та Піхальонок за "Маріуполь". Знову "Львів" виходив перед, а "Маріуполь" зрівнював рахунок. Тоді Бруно не забив пенальті. Цього разу удар з 11-метрової позначки довірили Вороніну.

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Донецьке дербі: неочікувано, зухвало та зі скандалом

От де рахунок 2:2 зовсім не очікувався, так це у грі "Шахтаря" проти "Олімпіка". Дві донецькі команди зійшлися у Харкові. І після першого тайму задавалося, що "гірники" здобудуть доволі легку перемогу. Гравці "Шахтаря" з невимовною легкістю "тринькали" свої моменти. За що і були покарані.

Поки невідомо, що саме сказав В’ячеслав Шевчук своїй команді у роздягальні у перерві матчу, але на другу половину зустрічі на поле вийшов зовсім інший "Олімпік". І це дало результат. Два голи – і шанс на перемогу над "старшим братом". Та не втримали цей результат. Все через гол на останній хвилині зустрічі, який Мораєс забив з офсайду. Та арбітр його зарахував. Це був матч, у якому "Олімпік" втратив перемогу, а не здобув нічию у матчі проти "Шахтаря". "Гірники" ж надали можливість переслідувачам наблизитися до себе. Чим вони і скористалися.

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На цьому скандали у матчі не закінчилися. Вже після гри В’ячеслав Шевчук посперечався з Паулу Фонсека. Причина суперечки, за словами самого Шевчука – негідна поведінка одного з помічників португальця.

Грубість туру

7 жовтня у матчі проти "Зорі", який теж закінчився у нічию, півзахисник "Шахтаря" Тайсон отримав важку травму, яку йому наніс Харатін. Тоді "гірники" вимагали сурового покарання гравцю "Зорі". У матчі проти "Олімпіка" 2 грудня сам Тайсон зіграв доволі грубо проти суперника, вдаривши ззаду по ногах Гая. І теж отримав лише попередження.

Та варто віддати належне Тайсону. після матчу він попросив вибачення у Гая.

Полтава: коли матч проти лідера на такий цікавий, як проти лондонського "Арсеналу"

Одна з численних проблем українського футболу – глядачі ходять не на матчі місцевих команд, а на заїжджих суперників. Так сталося і у Полтаві. "Ворскла", яка бореться за четверте місце приймала вдома другу "Олександрію". Та цей матч не викликав стільки бажаючих її відвідати, як гра проти лондонського "Арсеналу" у Лізі Європи. Хоча і цей матч у Полтаві не побачили – його перенесли до Києва. Тож, фактично, "Ворскла" у двох домашніх матчах так і не відчула підтримку власних вболівальників. І якщо у першому випадку мова йде про реальний форс-мажор (перенесення матчу до Києва), то у грі проти "Олександрії" розпочинати матч о 17:00 в робочий день, виглядає на непорозуміння. Для кого цей матч?

Порожні трибуни на матчі "Ворскли" проти "Олександрії" (фото: ФК "Ворскла")

У підсумку "Ворскла" програла. У матчі проти "Олександрії" все вирішив єдиний гол ще на початку зустрічі Ковальця. Єдине питання по цьому матчу – коли цього гравця викличуть до національної збірної України.

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"Динамо": перемогли, але й далі треті

Киянам треба лише перемагати, щоб не відстати від "Шахтаря" та "Олександрії". Одеситам треба лише перемагати, щоб не вилетіти з УПЛ. Успіх був на стороні перших. Два голи з пенальті – і підсумкова перемога "Динамо". Хоча гра проти аутсайдера чемпіонату у виконанні "Динамо" залишила ще більше питань.

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Цифри туру

95 – саме стільки було вказано глядачів на матчі "Ворскли" проти "Олександрії". У матчі, якому друга команда чемпіонату грала проти четвертої. Згодом цю цифру на сайті УПЛ замінили на 951. Однак навряд чи стільки людей прийшло на цей матч.

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Та це не лише проблема Полтави. 232, 494 та 670. Такі офіційні цифри щодо глядачів на трибунах дає сайт УПЛ. Це матчі "Арсеналу" проти "Карпат", гра "Львова" та "Маріуполя", "Десни" і "Зорі" відповідно. І тут склалося чимало факторів – негода, матчі не на своїх полях, час матчів та й сама зручність відвідувати стадіони.

Гол туру

Віталій Балашов у матчі проти "Шахтаря" забив зі штрафного, вивівши свою команду вперед. Як не намагався Андрій П’ятов дострибнути, врятувати свою команду він не зумів.

Команда туру

Це "Олімпік". За гру у другому таймі. Мало якій команді чемпіонаті вдавалося так "повозити" "Шахтар", так ще й на їхньому полі.

Результати матчів

Десна – Зоря 0:2

Голи: Сілас, 23, Кабаєв, 80

Арсенал-Київ – Карпати 1:1

Голи: Гуйє, 25 (авт.) – Гуцуляк, 72 (пен.)

ФК Львів – Маріуполь 2:2

Голи: Бруно, 6, Воронін, 24 (пен.) – Піхальонок, 22, Вакула, 80

Шахтар – Олімпік 2:2

Голи: Мораєс, 7, 90+2 – Пасіч, 52, Балашов, 67

Ворскла – Олександрія 0:1

Голи: Ковалець, 4

Динамо - Чорноморець 2:0

Голи: Циганков, 21 (пен.), Бєсєдін, 61 (пен.)