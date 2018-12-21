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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Скандальний Мілевський зустрівся з Ребровим на відпочинку в Дубаї: фото

      442 Читать новость на русском
      Сергій Ребров зустрівся з Артемом Мілевським
      Сергій Ребров зустрівся з Артемом Мілевським

      Колишні партнери по "Динамо" Артем Мілевський та Сергій Ребров зустрілися на відпочинку у ОАЕ.

      Форвард Кішварди Артем Мілевський опублікував світлину в своєму Instagram у компанії наставника "Ференцвароша" Сергія Реброва.

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      "Станіславович, був радий згадати все", – написав Мілевський.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Stanislavich bil rad vspomnit vse️,#ребруха#миля#дубай

      Публикация от timi1010 (@timi1010)

      Нагадаємо, що Артем Мілевський не виключає, що колись гратиме за ФК "Минай", який виступає в Другій лізі України.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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