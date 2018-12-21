Скандальний Мілевський зустрівся з Ребровим на відпочинку в Дубаї: фото
Колишні партнери по "Динамо" Артем Мілевський та Сергій Ребров зустрілися на відпочинку у ОАЕ.
Форвард Кішварди Артем Мілевський опублікував світлину в своєму Instagram у компанії наставника "Ференцвароша" Сергія Реброва.
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"Станіславович, був радий згадати все", – написав Мілевський.
Нагадаємо, що Артем Мілевський не виключає, що колись гратиме за ФК "Минай", який виступає в Другій лізі України.
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Джерело: 24 Канал
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