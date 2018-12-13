15:28
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Скандальний намісник Києво-Печерської лаври може втратити чималий шмат землі

      2758 Читать новость на русском
      Намісник Києво-Печерської лаври УПЦ МП, митрополит Павла Лебідь
      Намісник Києво-Печерської лаври УПЦ МП, митрополит Павла Лебідь / Pravlife.org

      Бориспільська місцева прокуратура позивається до намісника Києво-Печерської лаври УПЦ МП, митрополита Павла Лебідя. Прокуратура вимагає, щоб суд визнав недійсними договори оренди земельних ділянок, якими користується священнослужитель.

      Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані сайту "Судова влада України".

      Цивільна справа надійшла до Бориспільського міськрайонного суду 6 грудня. Її слухатиме суддя Ілона Муранова-Лесів.

      Читайте також: Якими статками володіє настоятель Києво-Печерської лаври: вражаючі фото та відео

      Журналісти з’ясували, що 9 лютого 2015 року на митрополита Павла зареєстрували право оренди двох земельних ділянок у селі Вороньків Бориспільського району на вул. Українська, 127-В. Дві земельні ділянки площами 2,36 і 3,89 гектара з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства (для обслуговування майнового комплексу) було передано в оренду на 49 років. Реєстрацію провели на підставі договору оренди між священнослужителем і Вороньківською сільською радою від 1 листопада 2014 року.

      У прокуратурі зазначили, що позов стосується двох земельних ділянок, які, на думку правоохоронців, були незаконно виділені в оренду.

      Спеціаліст-землевпорядник Вороньківської сільради Віталій Пасько підтвердив, що земельні ділянки зі згаданими площами були виділені громадянину Петру Лебідю в оренду на 49 років. Зараз там розташовані корівники підсобного господарства Києво-Печерської лаври УПЦ МП.

      Підсобне господарство Києво-Печерської лаври на Київщині
      Підсобне господарство Києво-Печерської лаври на Київщині

      За даними аналітичної системи YouControl, у селі Вороньків на вул. Українська, 127-А зареєстровано підсобне господарство Києво-Печерської лаври. Підприємство займається вирощуванням зернових культур і розведенням великої рогатої худоби. Для цього господарство орендує велику кількість сільськогосподарської землі у людей, про що свідчать дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Угоди з пайовиками укладали протягом 2017-2018 років терміном на 7 років.

      24 канал повідомляв, що 30 листопада 2018 року до підсобного господарства Києво-Печерської лаври з обшуком навідалися працівники СБУ в межах справи про порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної приналежності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Підставою для відкриття справи став відеозапис із інтерв'ю намісника Києво-Печерської під назвою "Митрополит Павел про Филарета: Он с бесом поцеловался", викладений на YouTube-каналі "Главновости".

      Читайте також: СБУ знайшла докази розпалювання релігійної міжконфесійної ворожнечі в УПЦ МП: фото

      Будинок митрополита Павла
      Будинок митрополита Павла

      У день обшуків намісник лаври був здивований появою правоохоронців у його підсобному господарстві.

      До слова, 13 грудня СБУ сповістила, що напередодні проведення у Києві Об’єднавчого собору планувалися провокації у Києво-Печерській лаврі за сприяння митрополита Павла.

      Що відомо про предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла? Спершу священнослужитель став скандальновідомим через свою любов до дорогих автомобілів і небажання дотримуватися правил дорожнього руху, через що митрополита прозвали в народі "Паша-Мерседес".

      Окрім того, у вересні предстоятель Києво-Печерської лаври оприлюднив скандальне відео з погрозами з нагоди отримання Україною Томосу про автокефалію. На записі, який згодом було видалено з мережі, митрополит Павло пообіцяв прокляття "до сьомого коліна" тим, хто спробує забрати національне надбання українців – лавру – в РПЦ і передати її новій Помісній церкві. Священнослужителя після цього прозвали антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ'я від країни-агресора, за що митрополит і потрапив до списку сайту "Миротворець".

      Теги: Новини України Новини Києва Релігія УПЦ МП Розслідування Ринок землі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Страшно їхати до Європи
      сьогодні , 15:00 Страшно їхати до Європи
      Артем Овдієнко 437
      Кого зі злочинців-утікачів повернули до України: найгучніші екстрадиції за останні роки
      сьогодні , 14:00 Кого зі злочинців-утікачів повернули до України: найгучніші екстрадиції за останні роки
      1478
      Тренди в дизайні інтер'єрів 2018: що було в квартирній моді цього року
      сьогодні , 13:01 Тренди в дизайні інтер'єрів 2018: що було в квартирній моді цього року
      Наталя Сколоздра 694
      Европа прозревает: свежие санкции против РФ и прекращение строительства "Северного потока-2"
      сьогодні , 12:25 Европа прозревает: свежие санкции против РФ и прекращение строительства "Северного потока-2"
      Блог Медіа 2784
      Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      сьогодні , 09:02 Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      Інна Жолобович 1369
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Смертельна ДТП у Харкові: нарколога Зайцевої таки не знайшли
       21 листопада , 11:23
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Кубок англійської Ліги: Манчестер Сіті із Зінченком переміг та інші матчі
       25 вересня , 23:39
      Зінченко вразив за Манчестер Сіті проти Оксфорда – відео всіх дій українця в його дебютному матчі сезону
       26 вересня , 13:17
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук