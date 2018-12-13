Скандальний намісник Києво-Печерської лаври може втратити чималий шмат землі

Бориспільська місцева прокуратура позивається до намісника Києво-Печерської лаври УПЦ МП, митрополита Павла Лебідя. Прокуратура вимагає, щоб суд визнав недійсними договори оренди земельних ділянок, якими користується священнослужитель.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані сайту "Судова влада України".



Цивільна справа надійшла до Бориспільського міськрайонного суду 6 грудня. Її слухатиме суддя Ілона Муранова-Лесів.

Читайте також: Якими статками володіє настоятель Києво-Печерської лаври: вражаючі фото та відео

Журналісти з’ясували, що 9 лютого 2015 року на митрополита Павла зареєстрували право оренди двох земельних ділянок у селі Вороньків Бориспільського району на вул. Українська, 127-В. Дві земельні ділянки площами 2,36 і 3,89 гектара з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства (для обслуговування майнового комплексу) було передано в оренду на 49 років. Реєстрацію провели на підставі договору оренди між священнослужителем і Вороньківською сільською радою від 1 листопада 2014 року.

У прокуратурі зазначили, що позов стосується двох земельних ділянок, які, на думку правоохоронців, були незаконно виділені в оренду.

Спеціаліст-землевпорядник Вороньківської сільради Віталій Пасько підтвердив, що земельні ділянки зі згаданими площами були виділені громадянину Петру Лебідю в оренду на 49 років. Зараз там розташовані корівники підсобного господарства Києво-Печерської лаври УПЦ МП.



Підсобне господарство Києво-Печерської лаври на Київщині

За даними аналітичної системи YouControl, у селі Вороньків на вул. Українська, 127-А зареєстровано підсобне господарство Києво-Печерської лаври. Підприємство займається вирощуванням зернових культур і розведенням великої рогатої худоби. Для цього господарство орендує велику кількість сільськогосподарської землі у людей, про що свідчать дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Угоди з пайовиками укладали протягом 2017-2018 років терміном на 7 років.

24 канал повідомляв, що 30 листопада 2018 року до підсобного господарства Києво-Печерської лаври з обшуком навідалися працівники СБУ в межах справи про порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної приналежності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Підставою для відкриття справи став відеозапис із інтерв'ю намісника Києво-Печерської під назвою "Митрополит Павел про Филарета: Он с бесом поцеловался", викладений на YouTube-каналі "Главновости".

Читайте також: СБУ знайшла докази розпалювання релігійної міжконфесійної ворожнечі в УПЦ МП: фото



Будинок митрополита Павла

У день обшуків намісник лаври був здивований появою правоохоронців у його підсобному господарстві.

До слова, 13 грудня СБУ сповістила, що напередодні проведення у Києві Об’єднавчого собору планувалися провокації у Києво-Печерській лаврі за сприяння митрополита Павла.

Що відомо про предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла? Спершу священнослужитель став скандальновідомим через свою любов до дорогих автомобілів і небажання дотримуватися правил дорожнього руху, через що митрополита прозвали в народі "Паша-Мерседес".



Окрім того, у вересні предстоятель Києво-Печерської лаври оприлюднив скандальне відео з погрозами з нагоди отримання Україною Томосу про автокефалію. На записі, який згодом було видалено з мережі, митрополит Павло пообіцяв прокляття "до сьомого коліна" тим, хто спробує забрати національне надбання українців – лавру – в РПЦ і передати її новій Помісній церкві. Священнослужителя після цього прозвали антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ'я від країни-агресора, за що митрополит і потрапив до списку сайту "Миротворець".