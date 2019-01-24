12:48
24 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кобзон санкцій уник і шлях колегам підказав. Куди відлітають друзі Путіна
      Вєсті Кремля
      23:32, 23 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, 23 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Скандальний Насіров хотів відвідати Давос як кандидат у президенти, але суд йому не дозволив

      108 Читать новость на русском
      Скандальний Насіров просить повернути паспорт, щоб відвідати Давос як кандидат у президенти
      Скандальний Насіров просить повернути паспорт, щоб відвідати Давос як кандидат у президенти / bbc.com

      Захист екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова просив суд повернути йому закордонний паспорт, щоб відвідати Давос як кандидат у президенти України.

      Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

      Читайте також: ТОП-5 темних конячок президентських виборів

      Відомо, що 23 січня Шевченківський райсуд Києва почав розгляд по суті обвинувального акту щодо Насірова.

      Стороною захисту у судовому засіданні подано клопотання про повернення обвинуваченому паспорту для виїзду за кордон, мотивуючи це "...запрошенням для участі у Всесвітньому економічному формі в м. Давосі, Швейцарської Конфедерації як кандидата в президенти України, суспільного та політичного лідера",
      – йдеться у повідомленні.

      Однак суд у задоволенні клопотання відмовив, бо захист не надав ні самого запрошення і даних про те, хто саме запросив підсудного Насірова у Давос. До слова, станом на 23 січня прокурори зачитали 435 з 774 сторінок обвинувального акту.

      Наступне судове засідання призначено на 10:00 29 січня.

      Нагадаємо, що екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації його кандидатом на вибори президента України.

      Хто такий Роман Насіров?Підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми. У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. 31 січня Кабмін звільнив його з посади голови ДФС, а вже 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Насірова на посаді та зобов'язав виплатити упущений заробіток.

      Що відомо про Романа Насірова: дивіться відео

       

      Теги: Новини політики Новини України Роман Насіров Президентські вибори 2019 Давос Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      сьогодні , 12:03 Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      Лев Парцхаладзе 162
      Тетянин день: афіша подій у Києві та Львові
      сьогодні , 09:00 Тетянин день: афіша подій у Києві та Львові
      2873
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      23 січня , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 5002
      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      сьогодні , 08:40 Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      Артем Овдієнко 2658
      Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"
      сьогодні , 07:02 Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"
      Ірина Лаб'як 4147
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук