Скандальний Насіров хотів відвідати Давос як кандидат у президенти, але суд йому не дозволив

Захист екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова просив суд повернути йому закордонний паспорт, щоб відвідати Давос як кандидат у президенти України.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Відомо, що 23 січня Шевченківський райсуд Києва почав розгляд по суті обвинувального акту щодо Насірова.

Стороною захисту у судовому засіданні подано клопотання про повернення обвинуваченому паспорту для виїзду за кордон, мотивуючи це "...запрошенням для участі у Всесвітньому економічному формі в м. Давосі, Швейцарської Конфедерації як кандидата в президенти України, суспільного та політичного лідера",

– йдеться у повідомленні.

Однак суд у задоволенні клопотання відмовив, бо захист не надав ні самого запрошення і даних про те, хто саме запросив підсудного Насірова у Давос. До слова, станом на 23 січня прокурори зачитали 435 з 774 сторінок обвинувального акту.

Наступне судове засідання призначено на 10:00 29 січня.

Нагадаємо, що екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації його кандидатом на вибори президента України.

Хто такий Роман Насіров?Підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми. У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. 31 січня Кабмін звільнив його з посади голови ДФС, а вже 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Насірова на посаді та зобов'язав виплатити упущений заробіток.

Що відомо про Романа Насірова: дивіться відео