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      Скандальний "Північний потік-2" добрався до Росії

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      Труби "Північного потоку-2" почали укладати в російських водах
      Труби "Північного потоку-2" почали укладати в російських водах / Фото з відкритих джерел

      Труби скандального газопроводу "Північний потік-2" вже почали укладати в російських водах. Працювати над цим збираються практично безперервно.

      Судно-трубоукладчик Solitaire протягом місяця вкладе 100 кілометрів першої нитки газопроводу в російських територіальних водах, повідомляє прес-служба Nord Stream 2.

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      Судно, що належить швейцарській компанії Allseas, буде виконувати роботи цілодобово і без вихідних. У компанії наголошують, що усі роботи виконують згідно з дозволами, виданими державними органами Росії.

      Російський морський газопровід в обхід України "Північний потік-2" вже нібито готовий на 40%. ЗМІ заявляють, що проклали 978 кілометрів труб. Загалом його протяжність має становити 1230 кілометрів. Натомість вротяжність морської ділянки газопроводу у Росії сягає 114 кілометрів. 

      Тим часом суперечки навколо скандального газопроводу не вщухають. Компанія Nord stream-2 AG вимагає від ЄС, аби її звільнили від оновленого енергетичного законодавства. Відповідні зміни до нього Рада ЄС поширила 15 квітня, перед тим відповідне рішення підтримали у Європарламенті.

      Постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими. Таким чином "Газпром" має передати "Північний потік-2" в управління іншій, не пов’язаній з ним компанії. Сама ж ця компанія має давати вільний доступ до трубопроводу не лише Газпрому, але й іншим компаніям-постачальникам. Тобто "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

      Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. 

      Де проходить "Північний потік-2"

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Північний потік-2 Газ
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