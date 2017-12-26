Скандальний президент російського футболу відійшов від справ: причина

Очільник Російського футбольного союзу (РФС) Віталій Мутко на засіданні виконкому заявив, що призупиняє виконання своїх обов'язків.

Про це інформує DW.

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"Я звернувся до виконкому з проханням на короткочасний період, до 6 місяців, призупинити мою роботу на посаді глави РФС", – заявив Мутко.

Таке рішення він прийняв через те, що він має намір подати позов до Спортивного арбітражу в Лозанні через відсторонення від Олімпіад і звинувачень в участі у державній допінговій програмі.

Мутко запевнив, що залишиться на посаді віце-прем'єра РФ і буде куратором підготовки Росії до чемпіонату світу-2018.

Наразі в.о. президента РФС на 6 місяців призначили генерального директора організації Олександра Алаєва.

До слова, жителі окупованого Криму не зможуть придбати квитки на Чемпіонат світу з футболу, який у 2018 році відбудеться у Росії.