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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Скандальний президент російського футболу відійшов від справ: причина

11:51, сьогодні 1137 Читать новость на русском
Скандальний президент російського футболу тимчасово відійшов від справ
Скандальний президент російського футболу тимчасово відійшов від справ / ftbl.ru

Очільник Російського футбольного союзу (РФС) Віталій Мутко на засіданні виконкому заявив, що призупиняє виконання своїх обов'язків.

Про це інформує DW.

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"Я звернувся до виконкому з проханням на короткочасний період, до 6 місяців, призупинити мою роботу на посаді глави РФС", – заявив Мутко.

Таке рішення він прийняв через те, що він має намір подати позов до Спортивного арбітражу в Лозанні через відсторонення від Олімпіад і звинувачень в участі у державній допінговій програмі.

Мутко запевнив, що залишиться на посаді віце-прем'єра РФ і буде куратором підготовки Росії до чемпіонату світу-2018.

Наразі в.о. президента РФС на 6 місяців призначили генерального директора організації Олександра Алаєва.

До слова, жителі окупованого Криму не зможуть придбати квитки на Чемпіонат світу з футболу, який у 2018 році відбудеться у Росії.

Теги: Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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