Скандальний ректор харківського університету вийшов під заставу
04:04, сьогодні 1480 Читать новость на русском
Начальник Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба (ХНУПС) генерал Андрій Алімпієв, якого підозрюють у розтраті 2,4 мільйонів гривень, вийшов з СІЗО під заставу в 1,5 мільйона гривень.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заступника прокурора Харківського гарнізону підполковника юстиції Сергія Баннікова.
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"Дійсно, Алімпієв вийшов під заставу: вчора він заплатив призначену йому судом заставу в 1,5 млн гривень", – зазначив Банніков.
KHARKIV Today уточнює з посиланням на дочку Алімпієва Анастасію, що начальник внз вийшов на свободу 18 січня. Гроші для застави зібрали його друзі і товариші по службі.
Джерело: 24 Канал
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