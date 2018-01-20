Скандальний ректор харківського університету вийшов під заставу

Начальник Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба (ХНУПС) генерал Андрій Алімпієв, якого підозрюють у розтраті 2,4 мільйонів гривень, вийшов з СІЗО під заставу в 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заступника прокурора Харківського гарнізону підполковника юстиції Сергія Баннікова.

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"Дійсно, Алімпієв вийшов під заставу: вчора він заплатив призначену йому судом заставу в 1,5 млн гривень", – зазначив Банніков.