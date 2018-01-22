Скандальний російський актор у вишиванці заговорив українською

Опальний російський актор Станіслав Садальський продемонстрував любов до українського народу та, як він переконує, до свого коріння.

Відповідний допис з’явився на його сторінці в Instagram.

Читайте також: СБУ відхрестилася від заборони в'їзду в Україну акторові з Росії

"З Києва Марія М. надіслала на Новий рік вишиванку зі словами: "Глибокий світ, і чути віддаля — Дніпрова бистрина мов промовля: Хай щастить вам, люди добрі, Хай пісні летять за обрій... Ти, Станіславе, напевно не одягнеш мій подарунок", – зауважив артист.

Як підкреслив Садальский, він одягнув.

"З повагою та любов'ю до українського народу, а також свого коріння. Дякую та нехай вам щастить", – додав він.