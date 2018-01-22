Скандальний російський актор у вишиванці заговорив українською
00:53, сьогодні 6347 Читать новость на русском
Опальний російський актор Станіслав Садальський продемонстрував любов до українського народу та, як він переконує, до свого коріння.
Відповідний допис з’явився на його сторінці в Instagram.
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"З Києва Марія М. надіслала на Новий рік вишиванку зі словами: "Глибокий світ, і чути віддаля — Дніпрова бистрина мов промовля: Хай щастить вам, люди добрі, Хай пісні летять за обрій... Ти, Станіславе, напевно не одягнеш мій подарунок", – зауважив артист.
Як підкреслив Садальский, він одягнув.
"З повагою та любов'ю до українського народу, а також свого коріння. Дякую та нехай вам щастить", – додав він.
Джерело: 24 Канал
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