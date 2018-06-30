Скандальний співак Віталій Козловський заявив, що більше не виступатиме в Росії
Український співак Віталій Козловський заявив, що концерти в Росії, яка є країною-агресором, відтепер для нього неприпустимі. І прокоментував, чому вирішив виступити в Москві на 9 травня.
Про це він розповів у інтерв'ю для "Комсомольської правди в Україні".
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Зазначимо, що інтерв'ю Віталій Козловський давав лише українською мовою.
Він запевнив, що "концерти в Росії, яка є країною-агресором, відтепер для нього неприпустимі". А на запитання, чому він погодився виступити в Росії, прокоментував: "Мене не раз запрошували в Москву і кожен раз я категорично відмовлявся. Але дозволив собі поїхати саме на 9 травня", – сказав співак.
Я настільки був зосереджений на своїй роботі, піснях, музиці, гастролях, кліпах, що іноді поверхово і вузько дивився на глобальну політичну ситуацію. Думаю, ця вся ситуація мені була необхідна, щоб у всьому розібратися і зрозуміти. Зрозуміти, що артист – це не просто співак або актор, це особа, яка стоїть осторонь від глобальних подій в країні. Це перш за все, свідомий громадянин своєї країни і приклад для своїх шанувальників,
– розповів Козловський.
Віталій Козловський виступив у Москві на 9 травня
Він зазначив, що разом зі своєю командою переживав, що їх закидають камінням. "Але там ніхто каменями не закидав, закидали на Батьківщині. Ти їдеш туди зі своєю метою, своїми думками, а люди це розцінюють зовсім по-іншому. Тобі здається, що ти все робиш правильно, я не вважав це "зрадою", – додав український співак.
Віталій Козловський, як відомо, скасував багато концертів в Україні, адже отримав багато особистих погроз.
Мені дуже шкода, хочу вибачитися перед усіма своїми шанувальниками, що їм довелося здавати квитки. Але більшу частину своїх виступів скасував я сам, тому що були погрози з боку "патріотів", і я не хотів, щоб люди були свідками того, що відбувалося на концертах моїх колег,
– наголосив артист.
Нагадаємо, 9 травня, у Москві у районі Солнцево на концерті до Дня Перемоги виступив український співак, заслужений артист України Віталій Козловський. Позаду артиста на сцені красувалися написи "З Днем Перемоги" і "9 травня".