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Скандальний співак Віталій Козловський заявив, що більше не виступатиме в Росії

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Скандальний співак Віталій Козловський заявив, що більше не виступатиме в Росії
Скандальний співак Віталій Козловський заявив, що більше не виступатиме в Росії / УНІАН

Український співак Віталій Козловський заявив, що концерти в Росії, яка є країною-агресором, відтепер для нього неприпустимі. І прокоментував, чому вирішив виступити в Москві на 9 травня.

Про це він розповів у інтерв'ю для "Комсомольської правди в Україні".

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Зазначимо, що інтерв'ю Віталій Козловський давав лише українською мовою.

Він запевнив, що "концерти в Росії, яка є країною-агресором, відтепер для нього неприпустимі". А на запитання, чому він погодився виступити в Росії, прокоментував: "Мене не раз запрошували в Москву і кожен раз я категорично відмовлявся. Але дозволив собі поїхати саме на 9 травня", – сказав співак.

Я настільки був зосереджений на своїй роботі, піснях, музиці, гастролях, кліпах, що іноді поверхово і вузько дивився на глобальну політичну ситуацію. Думаю, ця вся ситуація мені була необхідна, щоб у всьому розібратися і зрозуміти. Зрозуміти, що артист – це не просто співак або актор, це особа, яка стоїть осторонь від глобальних подій в країні. Це перш за все, свідомий громадянин своєї країни і приклад для своїх шанувальників,
– розповів Козловський.

Віталій Козловський виступив у Москві на 9 травня
Віталій Козловський виступив у Москві на 9 травня

Він зазначив, що разом зі своєю командою переживав, що їх закидають камінням. "Але там ніхто каменями не закидав, закидали на Батьківщині. Ти їдеш туди зі своєю метою, своїми думками, а люди це розцінюють зовсім по-іншому. Тобі здається, що ти все робиш правильно, я не вважав це "зрадою", – додав український співак.

Віталій Козловський, як відомо, скасував багато концертів в Україні, адже отримав багато особистих погроз.

Мені дуже шкода, хочу вибачитися перед усіма своїми шанувальниками, що їм довелося здавати квитки. Але більшу частину своїх виступів скасував я сам, тому що були погрози з боку "патріотів", і я не хотів, щоб люди були свідками того, що відбувалося на концертах моїх колег,
– наголосив артист.

Нагадаємо, 9 травня, у Москві у районі Солнцево на концерті до Дня Перемоги виступив український співак, заслужений артист України Віталій Козловський. Позаду артиста на сцені красувалися написи "З Днем Перемоги" і "9 травня".

Теги: Новини України Музика LifeStyle Україна – Росія Віталій Козловський Російські гастролери День Перемоги Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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