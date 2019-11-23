Скандальний танцівник Полунін за підтримки Путіна відкрив власну балетну школу в Криму

Скандальний танцівник Сергій Полунін відкрив хореографічну школу в окупованому Севастополі. Там зібрали 30 дітей, більшість з яких буде навчатися за кошти з бюджету РФ.

Крім цього, навчання 12 дітей буде оплачувати фонд Сергія Полуніна. За словами танцівника, він хоче створити школу майбутнього, в яку вкладатиме весь свій балетний досвід. Про це йдеться в "Крим.Реалії" від "Радіо Свободи".

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Саме під ім'ям Сергія Полуніна в Криму відкрили хореографічну академію, а також будують школу та оперний театр. Артисту балету у відкритті власного навчального закладу посприяла підтримка Путіна.

Відомо, що під час візиту до Севастополя президент Росіії особисто поспілкувався з Полуніним і його учнями.



Путін допоміг Сергію Полуніну відкрити школу в Севастополі

Для чого Полунін у Криму?

За словами редакторки онлайн-видання "Balletristic" Поліни Булат, російська влада використовує танцівника для того, щоб ще більше посилити свій вплив у окупованому Криму.

Театру опери та балету, школи там не було, і це така можливість для влади поставити там свій прапорець. Полунін для цього підійшов ідеально. Це така людина, яка стоїть на рубежі між Росією та Україною. Він може в цій суперечливій ситуації зіграти їм на руку

– прокоментувала редакторка.

Крім цього, вона відзначила, що балет давно вже став політичним актом.



Сергій Полунін в Севастополі

Чим "прославився" Сергій Полунін?

Крім високих досягнень у мистецькій сфері, Сергій Полунін став відомий своїми скандальними проросійськими заявами. Зокрема в інстаграм-профілі Полуніна з'явився допис зі словами вдячності Володимиру Путіну, а також із побажанням йому здоров'я.

Ніхто не заслуговує на те, щоб з ним поводилися погано або несправедливо. Коли я був дитиною, я бачив в Путіні світло та бачу зараз. Володимира я буду завжди захищати своєю енергією та любов'ю,

– заявив Сергій Полунін у мережі.

Згодом, на всі питання журналістів танцюрист відповідав, що нічого не знає про появу цього допису. Окрім цього, артист балету не зміг достеменно пояснити, чи саме він веде свою сторінку в інстаграм, чи для цього в нього є помічник.

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Я поділяю світ на добро і зло. І для мене Росія та Путін – це добро... мені здається, що правда тут, правда в Росії,

– зазначив Полунін в одному з інтерв'ю на російському телебаченні.

Батько танцівника аргументував таку позицію сина тим, що йому подобаються сильні люди, саме в Путіні він бачить таку сильну особистість.



Батько танцівника Полуніна сказав, що син бачить в Путіні сильну особистість

Татуювання Полуніна

У 2018 році Сергій Полунін опублікував новий скандальний пост. До тексту, в якому він виголошує подяку президенту Росії, танцівник додав фото, на якому він показує татуювання із зображенням обличчя Володимира Путіна. Примітно, що при цьому Полунін демонструє на своїй руці і український тризуб.



Скандальний пост Полуніна

Що цікаво, після публікації скандальних дописів основна сторінка Сергія Полуніна, на якій він почав зізнаватися у коханні до Путіна та демонструвати татуювання з президентом Росії на грудях, вже видалена.

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З 2018 року ім'я с кандально відомого танцівника з'явилося в неурядовій базі "Миротворець" після того, як він отримав паспорт Росії і російське громадянство. Однак у відповіді на запит "Кри м. Реалії" до СБУ йдеться про те, що Полуніну не забороняється в'їжджати до України.



Відповідь на запит в СБУ щодо Сергія Полуніна

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