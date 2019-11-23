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      Скандальний танцівник Полунін за підтримки Путіна відкрив власну балетну школу в Криму

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      Скандальний танцівник Сергій Полунін відкрив хореографічну школу в окупованому Севастополі. Там зібрали 30 дітей, більшість з яких буде навчатися за кошти з бюджету РФ.

      Крім цього, навчання 12 дітей буде оплачувати фонд Сергія Полуніна. За словами танцівника, він хоче створити школу майбутнього, в яку вкладатиме весь свій балетний досвід. Про це йдеться в "Крим.Реалії" від "Радіо Свободи".

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      Саме під ім'ям Сергія Полуніна в Криму відкрили хореографічну академію, а також будують школу та оперний театр. Артисту балету у відкритті власного навчального закладу посприяла підтримка Путіна. 

      Відомо, що під час візиту до Севастополя президент Росіії особисто поспілкувався з Полуніним і його учнями. 

      Володимир Путін
      Путін допоміг Сергію Полуніну відкрити школу в Севастополі

      Для чого Полунін у Криму?

      За словами редакторки онлайн-видання "Balletristic" Поліни Булат, російська влада використовує танцівника для того, щоб ще більше посилити свій вплив у окупованому Криму. 

      Театру опери та балету, школи там не було, і це така можливість для влади поставити там свій прапорець. Полунін для цього підійшов ідеально. Це така людина, яка стоїть на рубежі між Росією та Україною. Він може в цій суперечливій ситуації зіграти їм на руку
      – прокоментувала редакторка.

      Крім цього, вона відзначила, що балет давно вже став політичним актом. 

      Сергій Полунін Крим
      Сергій Полунін в Севастополі

      Чим "прославився" Сергій Полунін?

      Крім високих досягнень у мистецькій сфері, Сергій Полунін став відомий своїми скандальними проросійськими заявами. Зокрема в інстаграм-профілі Полуніна з'явився допис зі словами вдячності Володимиру Путіну, а також із побажанням йому здоров'я. 

      Ніхто не заслуговує на те, щоб з ним поводилися погано або несправедливо. Коли я був дитиною, я бачив в Путіні світло та бачу зараз. Володимира я буду завжди захищати своєю енергією та любов'ю, 
      – заявив Сергій Полунін у мережі. 

      Згодом, на всі питання журналістів танцюрист відповідав, що нічого не знає про появу цього допису. Окрім цього, артист балету не зміг достеменно пояснити, чи саме він веде свою сторінку в інстаграм, чи для цього в нього є помічник.

      Читайте також: Нічого про це не знаю, – Сергій Полунін прокоментував скандальний допис про Путіна

      Я поділяю світ на добро і зло. І для мене Росія та Путін – це добро... мені здається, що правда тут, правда в Росії,
      – зазначив Полунін в одному з інтерв'ю на російському телебаченні.

      Батько танцівника аргументував таку позицію сина тим, що йому подобаються сильні люди, саме в Путіні він бачить таку сильну особистість. 

      Батько Сергія Полуніна
      Батько танцівника Полуніна сказав, що син бачить в Путіні сильну особистість

      Татуювання Полуніна

      У 2018 році Сергій Полунін опублікував новий скандальний пост. До тексту, в якому він виголошує подяку президенту Росії, танцівник додав фото, на якому він показує татуювання із зображенням обличчя Володимира Путіна. Примітно, що при цьому Полунін демонструє на своїй руці і український тризуб. 

      пост інстаграм сергій полунін
      Скандальний пост Полуніна

      Що цікаво, після публікації скандальних дописів основна сторінка Сергія Полуніна, на якій він почав зізнаватися у коханні до Путіна та демонструвати татуювання з президентом Росії на грудях, вже видалена. 

      До теми: Росія – це щось хороше, – український танцівник балету Полунін відзначився черговою заявою

      З 2018 року ім'я скандально відомого танцівника з'явилося в неурядовій базі "Миротворець" після того, як він отримав паспорт Росії і російське громадянство. Однак у відповіді на запит "Крим. Реалії" до СБУ йдеться про те, що Полуніну не забороняється в'їжджати до України. 

      Запит СБУ
      Відповідь на запит в СБУ щодо Сергія Полуніна

      Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 18.30. Не пропустіть!

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Анексія Криму Україна – Росія Новини Криму Володимир Путін Новини України Сергій Полунін
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