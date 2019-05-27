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      Скандальний Труханов не проти "консультацій" з Коломойським

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      Мер Одеси Труханов не проти консультацій з Коломойським
      Мер Одеси Труханов не проти консультацій з Коломойським / Радіо Свобода

      Міський голова Одеси Геннадій Труханов не проти вести переговори з українським олігархом Ігорем Коломойським напередодні дострокових виборів до Верховної Ради.

      Труханов вважає Коломойського "серйозним політиком", про це він заявив на прес-конференції, пише Укрінформ.

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      24 канал писав, що український олігарх Ігор Коломойський консультує новий всеукраїнський політичний проект, який створюється перед парламентськими виборами. Він уточнив, що це буде всеукраїнський проект, в який ввійдуть партія "Відродження", частина "Волі народу", партія мера Одеси Геннадія Труханова "Довіряй ділам".

      Якщо він консультує сьогодні партію "Відродження", яка асоціюється з ним, то це його право... А я готовий вести переговори з усіма без винятку, аби Одеса просувалася вперед: з усіма, хто є конструктивним і хто зможе допомогти,
      – сказав Труханов.

      При цьому мер Одеси  не уточнив, які ще політичні структури, окрім партій "Довіряй ділам" і "Відродження", братимуть участь у формуванні спільної із мером Харкова Геннадієм Кернесом політсили. 

      Які справи були відкриті проти Труханова:

      • У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину – привласнення та розкрадання майна в особливо великих розмірах. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян";
         
      • 9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова. Міський голова свою вину заперечував. Разом з ним на лаві підсудних перебувало ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман;
         
      • 26 лютого 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення;
         
      • Національне антикорупційне бюро повідомило, що закрило кримінальну справу за фактом незаконного збагачення Труханова ще 28 лютого 2019 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Геннадій Труханов Ігор Коломойський Парламентські вибори 2019
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