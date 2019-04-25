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      Скандальний указ Путіна про паспорти в ОРДЛО: Рада закликала світ посилити санкції проти Росії

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      Верховна Рада вимагає, щоб Путін скасував свій указ
      Верховна Рада вимагає, щоб Путін скасував свій указ / Фото з відкритих джерел

      Верховна Рада України звернулася до міжнародних організацій, країн ЄС, США, Канади та інших із закликом: посилити санкції проти Росії через рішення Володимира Путіна надавати російське громадянство мешканцям ОРДЛО за спрощеною процедурою. За відповідне звернення проголосували 230 народних депутатів на засіданні парламенту в четвер, 25 квітня.

      Про що йдеться у постанові Ради щодо санкцій проти Росії?

      Український парламент закликає засудити "деструктивні дії РФ, які грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, права людини і громадянина в Україні", а також поєднати з Україною зусилля у протидії агресивним діям Росії. А для цього – посилити міжнародні санкції проти РФ.

      Читайте також: Путін пояснив паспортизацію жителів окупованого Донбасу

      "Попередня практика протиправного використання Росією інституту громадянства на окупованих територіях свідчить про її примусовий та дискримінаційний характер, є інструментом вчинення злочинів проти людяності та має наслідком порушення прав людини", – мовиться у зверненні Верховної Ради.

      Тож парламент України засудив агресивні дії керівництва РФ. На думку депутатів, своїм указом Путін створює правові умови для можливості офіційного застосування збройних сил РФ проти України. Адже російське законодавство дозволяє використовувати збройні сили "для захисту громадян РФ за межами території РФ".

      У цій ж постанові Рада визнала указ Путіна про паспорти "юридично нікчемним". Він не може змінити приналежність мешканців окупованих Росією територій Донбасу до українського громадянства. І Путін повинен був би скасувати указ про спрощення процедури видачі російських паспортів мешканцям ОРДЛО, якби мав намір дотримуватися міжнародних норм та домовленостей.

      Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців. 

      • Особи, які постійно проживають на територіях ОРДЛО можуть отримати паспорти РФ без іспитів і дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      • Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      • Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Про це у Росії говорили давно: мовляв, є намір спростити отримання громадянства РФ жителям "ДНР" і "ЛНР" після виборів в Україні. Тож указ Путіна не був раптовим.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Путін Верховна Рада Новини Росії Санкції
      Джерело: 24 канал
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