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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скандальний віце-президент ФФУ влаштував своїх охоронців на роботу у Федерацію

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Вадим Костюченко
Вадим Костюченко

Віце-президент ФФУ Вадим Костюченко посприяв працевлаштуванню своїх охоронців на високі посади у Федерації.

Завдяки віце-президенту ФФУ в організації з'явилися нові "профільні" співробітники, повідомляє FootballHub.

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Імена нових співробітників ФФУ джерело не уточнює. Відомо лише, що на запрошення Костюченка в організації з'явилися новий менеджер збірної, а також виконуючий обов'язки служби охорони стадіонів.

"Вітайте нового менеджера збірної та виконувача обов'язків служби безпеки стадіонів. Кар'єрний ріст 80-го рівня", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Вадим Костюченко є віце-президентом ФФУ з травня 2015 року.

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Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
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