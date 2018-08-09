Скандальний віце-президент ФФУ влаштував своїх охоронців на роботу у Федерацію
Віце-президент ФФУ Вадим Костюченко посприяв працевлаштуванню своїх охоронців на високі посади у Федерації.
Завдяки віце-президенту ФФУ в організації з'явилися нові "профільні" співробітники, повідомляє FootballHub.
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Імена нових співробітників ФФУ джерело не уточнює. Відомо лише, що на запрошення Костюченка в організації з'явилися новий менеджер збірної, а також виконуючий обов'язки служби охорони стадіонів.
"Вітайте нового менеджера збірної та виконувача обов'язків служби безпеки стадіонів. Кар'єрний ріст 80-го рівня", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Вадим Костюченко є віце-президентом ФФУ з травня 2015 року.
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