Скандальний захисник знову може повернутися у київське "Динамо"

Вже взимку київське "Динамо" може поповнити свій склад своїм колишнім гравцем. Мова йде про центрального захисника Євгена Хачеріді, який поки виступає за грецький ПАОК.

За даними грецького видання fws.gr, 31-літній гравець може вже у найближчі дні знову стати динамівцем. При цьому зазначається, що футболіст вже прибув до Києва.

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Варто зазначити, що Хачеріді лише влітку 2018 року перебрався до ПАОКа на правах вільного агента саме з "Динамо". При цьому київський клуб гравець покинув зі скандалом. За це час Хачеріді провів 10 матчів за ПАОК як у чемпіонаті Греції, та і у Лізі Європи.