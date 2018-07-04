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Скандальний законопроект про блокування сайтів схвалений комітетом парламенту

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Комітет парламенту схвалив законопроект про блокування сайтів
Комітет парламенту схвалив законопроект про блокування сайтів / Фото з вільних мереж

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони схвалив проект закону щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері. Депутати рекомендували парламенту схвалити законопроект у першому читанні, після чого повернути його у комітет на доопрацювання.

Про це повідомляє "Громадське".

Законопроект пропонує, зокрема, прирівнювати кібератаку до однієї з форм технологічного тероризму. Крім того, документ передбачає запровадження обов’язкового блокування українськими провайдерами доступу до будь-якого ресурсу в мережі, який лише підозрюється у порушенні законодавства, – без рішення суду на 48 годин.

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На Нацкомісію, що здійснює держрегулювання у сфері зв’язку й інформатизації, покладається обов’язок стежити за дотриманням цього порядку, а також вести Єдиний реєстр виконання рішень про блокування.

Зазначимо, що законопроект зареєстрували ще в липні 2017 року депутати Іван Вінник і Тетяна Чорновол, проте минулого року документ не включили навіть до порядку денного парламенту. Натомість це трапилося 21 червня 2018 року. За цей час Вінник дійшов висновку, що його законопроект потребує корегування.

Я вважаю, що блок про інформаційну безпеку потребує корегування з урахуванням рішень ЄСПЛ, насамперед йдеться про 4 рішення, винесені у справах проти Туреччини,
– сказав Вінник на засіданні комітету.

Раніше частина народних депутатів, зокрема Ольга Червакова, висловлювали побоювання, що надання права суду блокувати сайти фактично може запровадити в Україні цензуру.

На засідання комітету також був присутнім заступник голови СБУ Олег Фролов, який повідомив, що ухвалення цього закону дозволить спецслужбі блокувати пул-IT адрес, з яких очікуються кібератаки.

В СБУ зараз є технічні можливості попереджати загрози. Але закон дозволить робити це за дві доби до атаки, а за цей час – отримувати рішення суду, яке офіційно дозволяє блокування,
– розповів Фролов.

Нагадаємо, 21 червня до порядку денного Верховної Ради було включено законопроект №6688, який передбачає дозвіл СБУ блокувати сайти без рішення суду. Документ також зобов'язує провайдерів за свій рахунок купувати і встановлювати устаткування для блокування сайтів.

Теги: Новини України Законодавство Новини політики Техно Інтернет Законопроект Верховна Рада СБУ Іван Вінник
Джерело: 24 Канал
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