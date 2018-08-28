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Скандального директора бронетанкового заводу не пустили на роботу: деталі

448 Читать новость на русском
Роман Тимків
Роман Тимків / varta1.com.ua

Працівники львівського бронетанкового заводу протестуючи, не пустили на роботу директора, якого підозрюють у корупції. Відтак його звільнили. Відповідний указ підписали сьогодні. Хоча ще вранці, він намагався пройти на роботу.

Про це інформує "Варта 1".

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Працівники львівського бронетанковго заводу перегородили дорогу директору, якого через підозру у корупції відсторонили від роботи. Роман Тимків пояснив, що вирішив повернутися, бо мовляв учора закінчився термін відсторонення його від посади. Так само як і в його заступника. Обурені цим фактом працівники заводу зібрались на вході і таки не пропустити керівництво в середину.

Опір і перешкоджання трудовій діяльності – за межами чинного законодавства. Компетентні органи будуть розбиратись,
– зазначив колишній директор бронетанкового заводу Роман Тимків.

Працівник заводу Віктор розповів, що директор довів завод до такого стану, що люди були ним не задоволені, роботи не було, заробітня плата не виплачувалась. Відтак колектив більше не хоче бачити Тимківа на підприємстві.

Дивіться відео протесту:

 

Теги: Новини України Новини Львова Корупція Гроші
Джерело: 24 Канал
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