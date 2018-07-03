Скандальному Гарві Вайнштейну висунули нові обвинувачення
Кінопродюсер Гарві Вайнштейн, який на попередньому слуханні суду не визнав себе винним, отримав три нові обвинувачення. Жінки, імена яких не вказуються, заявили про злодіяння, які вчинив Вайнштейн в період останніх 14 років.
Про це повідомило видання ABCNews з посиланням на прес-реліз федерального прокурора Манхеттена Сайруса Венса.
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Він заявив, що в справу Гарві Вайнштейна, якого звинувачують у низці згвалтувань та секс-домагань, додалось ще три додаткові звинувачення, які мають сексуальний характер. За словами прокурора, у разі доведення вини продюсера, йому може світити від десяти років в'язниці до довічного ув'язнення.
Ці пункти додані до попередніх звинувачень в згвалтуванні двох жінок, в тому числі з обтяжуючими обставинами. Імена потерпілих відповідно до закону не називаються, але події, в яких звинувачують Вайнтшейна, трапились у 2004, 2006 і 2013 роках.
Гарві Вайнштейн і його жертви сексуальних домагань
Нагадаємо, що Вайнштейна затримали у п'ятницю, 25 травня, через звинувачення в згвалтуванні однієї жінки та примушуванні іншої до орального сексу. За даними ЗМІ, арешт, ймовірно, пов'язаний зі звинуваченнями актриси Лючії Еванс, яка розповіла про домагання Вайнштейна в інтерв'ю газеті New York Times восени минулого року.
Спершу судове засідання було призначене на 30 липня, але цю дату скасували і перенесли на початок червня. 5 червня у Нью-Йорку відбувся суд, продюсер відмовився визнавати себе винним за трьома кримінальними справами, які ведуть правоохоронці.