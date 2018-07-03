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Скандальному Гарві Вайнштейну висунули нові обвинувачення

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Гарві Вайнштейн
Гарві Вайнштейн / www.gettyimages.in

Кінопродюсер Гарві Вайнштейн, який на попередньому слуханні суду не визнав себе винним, отримав три нові обвинувачення. Жінки, імена яких не вказуються, заявили про злодіяння, які вчинив Вайнштейн в період останніх 14 років.

Про це повідомило видання ABCNews з посиланням на прес-реліз федерального прокурора Манхеттена Сайруса Венса.

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Він заявив, що в справу Гарві Вайнштейна, якого звинувачують у низці згвалтувань та секс-домагань, додалось ще три додаткові звинувачення, які мають сексуальний характер. За словами прокурора, у разі доведення вини продюсера, йому може світити від десяти років в'язниці до довічного ув'язнення.

Ці пункти додані до попередніх звинувачень в згвалтуванні двох жінок, в тому числі з обтяжуючими обставинами. Імена потерпілих відповідно до закону не називаються, але події, в яких звинувачують Вайнтшейна, трапились у 2004, 2006 і 2013 роках.


Гарві Вайнштейн і його жертви сексуальних домагань

Нагадаємо, що Вайнштейна затримали у п'ятницю, 25 травня, через звинувачення в згвалтуванні однієї жінки та примушуванні іншої до орального сексу. За даними ЗМІ, арешт, ймовірно, пов'язаний зі звинуваченнями актриси Лючії Еванс, яка розповіла про домагання Вайнштейна в інтерв'ю газеті New York Times восени минулого року.

Спершу судове засідання було призначене на 30 липня, але цю дату скасували і перенесли на початок червня. 5 червня у Нью-Йорку відбувся суд, продюсер відмовився визнавати себе винним за трьома кримінальними справами, які ведуть правоохоронці.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Гарві Вайнштейн
Джерело: 24 Канал
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