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Скандальну лікарку Губареву, яка відмовилася лікувати ветерана АТО, повернули на роботу

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Ганна Губарева
Ганна Губарева / Фото з відкритих джерел

Скандальну лікарку онкогематологічного відділення Інституту раку Ганну Губареву, яка у червні 2018 року відмовилася лікувати ветерана АТО Віталія Драгана через те, що "той вбивав братський народ", після гучного звільнення поновили на роботі та підвищили.

Відповідний документ оприлюднив Центр протидії корупції.

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Організація оприлюднила копію наказу директорки Національного інституту раку Олени Колеснік. Згідно з документом, Ганна Губарева стала секретарем Комісії з питань етики при національному Інституті раку, яка відповідає за погодження проведення клінічних випробувань в Інституті.

"Директор Інституту, після того, як всі ЗМІ та в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написали про звільнення лікарки, втиху не лише поновила її на посаді, а й зробила відповідальною за один з найприбутковіших напрямів – клінічні випробування в Інституті. Це верх цинізму керівництва медичного закладу, яке обдурило всю Україну, щоб мати "свою" людину на мільйонних потоках", – розповіла Олександра Устінова, член правління Центру протидії корупції.


Копія наказу директорки Національного інституту раку Олени Колеснік про затвердження на посаді Ганни Губаревої / Фото ЦПК

Нагадаємо, у червні цьогоріч ветерана бойових дій на Донбасі Віталія Драгана, у якого виявили захворювання на рак, відмовилися забезпечити пільговим лікуванням у Національному інституті раку. Чоловік потрапив до Ганни Губаревої і вона відмовила йому у пільговому лікуванні. "Ти що думав, що ти в АТО пішов і тобі буде все безкоштовно?! Які пільги можуть бути?! Якби ви там стріляли в талібів, як афганці, а так ви вбивали братній народ", – відповіла тоді лікарка ветерану АТО.

Теги: Новини України Корупція Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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