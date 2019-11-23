Скандалом хтось намагається здобути собі політичний капітал, – радник мера Львова Кіраль

Радник міського голови Львова, екснардеп від "Самопомочі" Сергій Кіраль вважає, що оголошення прокурорами САП підозри мерові Андрієві Садовому має політичне підґрунтя. Фахівець, який свого часу працював над питанням створення індустріального парку поблизу Львова, стверджує, що жодних порушень або зловживань у проєкті немає.

"Мені дуже прикро, що цим скандалом хтось намагається здобути собі політичний капітал. Місто давно вже могло створити щонайменше три тисячі робочих місць та отримувати, як ми це розраховували згідно із концепцією, по 50-60 мільйонів гривень щороку у формі податків та зборів. Натомість ми маємо чергову тяганину, яка, на відміну від того, що пропагується сьогоднішньою владою, відштовхує інвесторів, а не зацікавлює їх", – заявив Кіраль в ефірі ZAXID.NET.

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Він переконаний, що через оголошення підозри меру Львова та блокування будівництва індустріального парку репутаційних втрат зазнала насамперед держава.

"Згідно з моєю інформацією, компанія СТР (нідерландська компанія, один з найбільших індустріальних девелоперів Європи, – ред.) готує повідомлення для медіа щодо цієї ситуації. Вони навіть розглядали питання виходу з України та продажу цієї земельної ділянки, з якої місто вже отримало 50 мільйонів гривень. Компанія, яка знається на промисловій нерухомості та будує "під ключ" заводи та фабрики, нині зосереджує свою увагу на роботі на інших ринках", – наголосив Кіраль.

За його словами, конкурс щодо будівництва парку був проведений на законних підставах.

Антикорупційні прокурори стверджують, що місто на чужій ділянці, державній, збудувало цей парк. Це неправда. Є ухвала 2013 року, де є докази того, що кадастрові номери земельної ділянки належать до земель міста Львова. На сьогодні вже виграні суди з Рясне-Руською, підписані і затверджені сесіями обох рад. Є відповідний меморандум, підписані акти. Те ж стосується й ціни продажу. Вона розрахована незалежним оцінювачем. Місто навіть не має права впливати на неї,

– додав радник мера Львова.

У чому підозрюють Андрія Садового

21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру.

У 2016 році, повідомляючи про цю справу, прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень, хоча, на думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

Наразі відомо, що наступного тижня Вищий антикорупційний суд за поданням прокуратури має обирати запобіжний захід Садовому. САП клопотатиме перед судом про заставу у 50 мільйонів гривень без можливості взяття під варту.

Підозру оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше обіймав посаду керівника управління земельних ресурсів ЛМР.

Що відомо про майбутній індустріальний парк

Один з найбільших індустріальних девелоперів Європи нідерландська компанія CTP у 2015 році перемогла в міжнародному конкурсі на управління майбутнім індустріальним парком площею понад 23 гектари у промисловій зоні Рясне-2. Відповідно до грошової оцінки, голландці заплатили за землю 52 мільйони гривень і зобов'язались інвестувати в інфраструктуру парку 50 мільйонів євро, залучити потужних виробників та створити понад 3000 нових робочих місць.

Втім будівництво індустріального парку поки так і не почалося через відкрите кримінальне провадження і через протести місцевих мешканців, які вважали, що ця земля належить їм. У листопаді 2017 року Львівська міська рада підписала з місцевими мешканцями меморандум про порозуміння.