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      Скандинавський стиль в дизайні інтер'єру: лаконічно, практично, красиво

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      Скандинавський стиль в дизайні інтер'єру
      Скандинавський стиль в дизайні інтер'єру / Колаж 24 каналу

      Якщо ви таємно закохані в меблі з IKEA і з нетерпінням чекаєте на відкриття магазинів цієї мережі в Україні, то, напевно, що-небудь чули й про скандинавський стиль в дизайні інтер'єру.

      Поки поціновувачі мінімалізму і практичності звільняють місце вдома для речей, які вони купуватимуть в IKEA, що от-от має зайти на український ринок, Нерухомість 24 пропонує дізнатись більше про скандинавський стиль в дизайні інтер'єру.

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      Далі у матеріалі читайте про історію, особливості та як власноруч облаштувати квартиру у цьому стилі.

      Коли і де виник?

      Скандинавський стиль зародився у 1930-х (майже століття тому!) у скандинавських країнах та їхніх сусідках: Данії, Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Швеції.

      Водночас термін "скандинавський дизайн" став популярним після спеціалізованої виставки у Мілані в 1947 році. Саме на ній були вперше представлені ​​меблі та елементи декору з нордичним характером.

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      А хто читав "Маленьку книгу хюґе", то, напевно, знає, що щастя – це не про "мати", а більше про "бути". Те саме зі скандинавським стилем.

      книжка хюге
      "Маленька книга хюге" Міка Вікінга доступна українською / Фото: aroundmylife.com

      Особливості, за якими можна впізнати стиль:

      1. екологічні матеріали: дерево, натуральний камінь, льон, бавовна;
      2. світлі та пастельні кольори у декорі;
      3. великі вікна без штор і фіранок, щоб пропускати сонячне світло;
      4. лаконічні меблі світлих тонів;
      5. мінімалістичний декор;
      6. камін.

      Як облаштувати квартиру у скандинавському стилі?

      Якщо робите ремонт у помешканні і маєте бажання надати йому нордичних ноток, вибирайте для оздоблення стін плитку чи шпалери білого, кремового або бежевого кольорів. Їх можна вдало поєднати з деревом.

      Для створення затишних острівків, дизайнери радять зонувати приміщення за допомогою дерев'яних панелей світлих відтінків.

      скандинавський стиль дизайн інтер'єр хюге
      Квартира у скандинавському стилі / Фото: unsplash.com

      Підлогу рекомендують також робити у світлих кольорах, щоб відбивала світло і візуально робила приміщення просторішим. Ідеально для цього підійдуть паркетна дошка, плитка під дерево або ламінат.

      Меблі у скандинавському стилі мають бути простими та світлими. Затишну атмосферу в будинку чи квартирі допоможе створити справжній чи декоративний камін.

      via GIPHY

      Важливу роль в облаштуванні дому в стилі хюге відіграє освітлення. Воно обов'язково має бути теплим і м'яким. Нехай краще у квартирі буде кілька "острівців" з приємним не дуже сильним світлом, ніж одна яскрава люстра під стелею.

      Затишку і комфорту додадуть свічки, але після їх використання не забувайте провітрювати приміщення.

      скандинавський стиль дизайн інтер'єр хюге
      Свічки відіграють важливу роль в облаштуванні квартири в стилі хюге 

      В цілому скандинавський стиль в інтер'єрі, як і однойменний стиль життя, можна описати влучним шведським прислів'ям: "Все добре в міру".

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      Теги: Екологія Дизайн Ідеї для інтер'єру Декор і дім Поради Швеція Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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