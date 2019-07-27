Скандинавський стиль в дизайні інтер'єру: лаконічно, практично, красиво

Якщо ви таємно закохані в меблі з IKEA і з нетерпінням чекаєте на відкриття магазинів цієї мережі в Україні, то, напевно, що-небудь чули й про скандинавський стиль в дизайні інтер'єру.

Поки поціновувачі мінімалізму і практичності звільняють місце вдома для речей, які вони купуватимуть в IKEA, що от-от має зайти на український ринок, Нерухомість 24 пропонує дізнатись більше про скандинавський стиль в дизайні інтер'єру.

Актуально! Квартира в стилі еко: 5 простих лайфхаків під силу кожному

Далі у матеріалі читайте про історію, особливості та як власноруч облаштувати квартиру у цьому стилі.

Коли і де виник?

Скандинавський стиль зародився у 1930-х (майже століття тому!) у скандинавських країнах та їхніх сусідках: Данії, Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Швеції.

Водночас термін "скандинавський дизайн" став популярним після спеціалізованої виставки у Мілані в 1947 році. Саме на ній були вперше представлені ​​меблі та елементи декору з нордичним характером.

До теми: Як бюджетно облаштувати квартиру в стилі хюге у звичайній хрущовці: поради дизайнера

А хто читав "Маленьку книгу хюґе", то, напевно, знає, що щастя – це не про "мати", а більше про "бути". Те саме зі скандинавським стилем.



"Маленька книга хюге" Міка Вікінга доступна українською / Фото: aroundmylife.com

Особливості, за якими можна впізнати стиль:

екологічні матеріали: дерево, натуральний камінь, льон, бавовна; світлі та пастельні кольори у декорі; великі вікна без штор і фіранок, щоб пропускати сонячне світло; лаконічні меблі світлих тонів; мінімалістичний декор; камін.

Як облаштувати квартиру у скандинавському стилі?

Якщо робите ремонт у помешканні і маєте бажання надати йому нордичних ноток, вибирайте для оздоблення стін плитку чи шпалери білого, кремового або бежевого кольорів. Їх можна вдало поєднати з деревом.

Для створення затишних острівків, дизайнери радять зонувати приміщення за допомогою дерев'яних панелей світлих відтінків.



Квартира у скандинавському стилі / Фото: unsplash.com

Підлогу рекомендують також робити у світлих кольорах, щоб відбивала світло і візуально робила приміщення просторішим. Ідеально для цього підійдуть паркетна дошка, плитка під дерево або ламінат.

Меблі у скандинавському стилі мають бути простими та світлими. Затишну атмосферу в будинку чи квартирі допоможе створити справжній чи декоративний камін.

Важливу роль в облаштуванні дому в стилі хюге відіграє освітлення. Воно обов'язково має бути теплим і м'яким. Нехай краще у квартирі буде кілька "острівців" з приємним не дуже сильним світлом, ніж одна яскрава люстра під стелею.

Затишку і комфорту додадуть свічки, але після їх використання не забувайте провітрювати приміщення.



Свічки відіграють важливу роль в облаштуванні квартири в стилі хюге

В цілому скандинавський стиль в інтер'єрі, як і однойменний стиль життя, можна описати влучним шведським прислів'ям: "Все добре в міру".