Скасована відпустка: як повернути гроші за втрачений відпочинок
Коронавірус вніс свої корективи у плани багатьох людей. Що робити, якщо ви завчасно забронювали тур, однак не зможете нікуди поїхати – читайте у матеріалі 24 каналу.
Як повернути гроші за скасовану відпустку
Засновниця і директорка туристичного агентства Tasty travel, активна мандрівниця по Україні Дарина Сапожнікова в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла, чи реально повернути гроші за скасований тур.
Важливо Wizz Air вчергове відклав польоти в Україну до середини червня: що робити з квитками
Вона зауважила, що спершу треба зрозуміти, як працюють турфірми.
- Після замовлення та оплати туру туристом турагент одразу пересилає гроші туроператору.
- Останній передає гроші своїм партнерам, оплачуючи наперед всі ті послуги, які хоче отримати турист.
- Гроші туриста розкидаються на ті осередки, з яких складається його тур.
Сапожнікова пояснила, що зібрати гроші до купи буде дуже важко. Тому зараз поширена практика, коли гроші туриста заморожуються і тільки-но з'являється можливість – турист зможе їх використовувати.
Деякі туроператори готові міняти тури без доплати, деякі – кажуть, що, можливо, доведеться доплатити якусь різницю, тому що якась різниця в ціні все ж буде,
– повідомила Сапожнікова.
Вона додала, що депозит – більш вигідний варіант, якщо людина планує відпочити протягом цього року. Якщо ж живі гроші на руках потрібніші – потрібно домагатися повернення, але це буде дуже тривалий процес після закінчення карантину.
Повне інтерв'ю з Сапожніковою про те, як організувати відпустку-2020 – читайте за посиланням.