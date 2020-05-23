Скасована відпустка: як повернути гроші за втрачений відпочинок

Коронавірус вніс свої корективи у плани багатьох людей. Що робити, якщо ви завчасно забронювали тур, однак не зможете нікуди поїхати – читайте у матеріалі 24 каналу.

Як повернути гроші за скасовану відпустку

Засновниця і директорка туристичного агентства Tasty travel, активна мандрівниця по Україні Дарина Сапожнікова в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла, чи реально повернути гроші за скасований тур.

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Вона зауважила, що спершу треба зрозуміти, як працюють турфірми.

Після замовлення та оплати туру туристом турагент одразу пересилає гроші туроператору. Останній передає гроші своїм партнерам, оплачуючи наперед всі ті послуги, які хоче отримати турист. Гроші туриста розкидаються на ті осередки, з яких складається його тур.

Сапожнікова пояснила, що зібрати гроші до купи буде дуже важко. Тому зараз поширена практика, коли гроші туриста заморожуються і тільки-но з'являється можливість – турист зможе їх використовувати.

Деякі туроператори готові міняти тури без доплати, деякі – кажуть, що, можливо, доведеться доплатити якусь різницю, тому що якась різниця в ціні все ж буде,

– повідомила Сапожнікова.

Вона додала, що депозит – більш вигідний варіант, якщо людина планує відпочити протягом цього року. Якщо ж живі гроші на руках потрібніші – потрібно домагатися повернення, але це буде дуже тривалий процес після закінчення карантину.

Повне інтерв'ю з Сапожніковою про те, як організувати відпустку-2020 – читайте за посиланням.