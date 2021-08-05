Скасували рейс до Туреччини з Харкова: яких літаків не буде
5 серпня 2021 , 12:57Читать новость на русском
Джерело:Харківський аеропорт
У Харківському аеропорті повідомили, що 5 серпня скасували 2 рейси до Туреччини та у зворотному напрямку. Мовиться про авіасполучення з Далманом.
Ці літаки належать компанії Azur Air Ukraine. Наразі причини скасування рейсів невідомі.
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Більше про скасування
Про це скасування стало відомо з інформації, яку розмістили на онлайн табло аеропорту. Скасували рейси QU 542, а також QU 541.
Літак із Далману мав прибути до Харкова о 17:30. А зворотний літак був запланований на 18:30. У мережі припускають, що це пов'язано з пожежами в Туреччині. Однак слід зазначити, що інші літаки до цієї країни з Харкова не скасовували.
Рейси, які скасували в Харкові / Дані з онлайн табло аеропорту
Що відбувається в Туреччині
- 28 липня повідомили, що в країні почалися масштабні лісові пожежі.
- Через спеку та сильний вітер вогонь поширювався дуже швидко.
- Наступного дня вогонь поширився до Бодрума та Мармариса.
- В Туреччині ввели заборону на відвідування лісових масивів туристами.
- 4 серпня влада Туреччини повідомила, що локалізували вже 160 лісових пожеж зі 174.
- Внаслідок пожеж всього загинули 8 людей, ще понад 200 осіб постраждали.