Скасували рейс до Туреччини з Харкова: яких літаків не буде

У Харківському аеропорті повідомили, що 5 серпня скасували 2 рейси до Туреччини та у зворотному напрямку. Мовиться про авіасполучення з Далманом.

Ці літаки належать компанії Azur Air Ukraine. Наразі причини скасування рейсів невідомі.

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Більше про скасування

Про це скасування стало відомо з інформації, яку розмістили на онлайн табло аеропорту. Скасували рейси QU 542, а також QU 541.

Літак із Далману мав прибути до Харкова о 17:30. А зворотний літак був запланований на 18:30. У мережі припускають, що це пов'язано з пожежами в Туреччині. Однак слід зазначити, що інші літаки до цієї країни з Харкова не скасовували.



Рейси, які скасували в Харкові / Дані з онлайн табло аеропорту

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