Скасували рейс до Туреччини з Харкова: яких літаків не буде

5 серпня 2021 , 12:57
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Джерело:

Харківський аеропорт

У Харківському аеропорті повідомили, що 5 серпня скасували 2 рейси до Туреччини та у зворотному напрямку. Мовиться про авіасполучення з Далманом.

Ці літаки належать компанії Azur Air Ukraine. Наразі причини скасування рейсів невідомі.

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Більше про скасування 

Про це скасування стало відомо з інформації, яку розмістили на онлайн табло аеропорту. Скасували рейси QU 542, а також QU 541.

Літак із Далману мав прибути до Харкова о 17:30. А зворотний літак був запланований на 18:30. У мережі припускають, що це пов'язано з пожежами в Туреччині. Однак слід зазначити, що інші літаки до цієї країни з Харкова не скасовували.


Рейси, які скасували в Харкові / Дані з онлайн табло аеропорту

Що відбувається в Туреччині 

  • 28 липня повідомили, що в країні почалися масштабні лісові пожежі.
  • Через спеку та сильний вітер вогонь поширювався дуже швидко.
  • Наступного дня вогонь поширився до Бодрума та Мармариса.
  • В Туреччині ввели заборону на відвідування лісових масивів туристами.
  • 4 серпня влада Туреччини повідомила, що локалізували вже 160 лісових пожеж зі 174.
  • Внаслідок пожеж всього загинули 8 людей, ще понад 200 осіб постраждали.

 

Автор: Олександр Марчак