Скасування безвізу з ЄС через коронавірус: чутки чи реальна перспектива – коментар з ОП
Скасування для України через пандемію COVID-19 безвізового режиму з країнами Європейського Союзу – це лише чутки. Усі держави поступово відкриватимуть свої кордони, але певні зміни у системі міжнародних відносин дійсно будуть.
Безвіз для України у ЄС ніхто не збирається скасовувати
Таке переконання висловив 5 травня в інтерв'ю Bituk.media заступник керівника Офісу Президента з питань міжнародної співпраці Ігор Жовква.
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Від жодного нашого співрозмовника я не чув, що це (пандемія COVID-19 – 24 канал) стане підставою, щоб закрити кордон для українців чи, тим більше, скасувати безвізовий режим,
– заявив Жовква.
І додав, що це ж стосується і безвізового режиму з усіма іншими країна, а не лише з Європейським Союзом. Також заступник голови ОП наголосив:
- Через пандемію світові гравці дійсно повинні запровадити певні зміни у системі міжнародних відносин;
- Але мета цих змін – якраз унеможливити закриття кордонів за умов повторення пандемії.
Для подолання подібних викликів ЄС та країни Східного партнерства вже зараз мають напрацьовувати новий алгоритм співпраці.
Ми запропонували ініціативу, щоб оперативно в умовах пандемії заснувати союз країн-сусідів у подоланні коронавірусу. Потрібно щось робити. Інакше кожного разу ми будемо заручниками таких пандемій,
– підсумував Ігор Жовква.
Хто такий Ігор Жовква?Ігор Жовква — 40-річний український дипломат, має ранг надзвичайного і повноважного посла. Кандидат політичних наук).
З 2014 року керував Головним департаментом зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України Петра Порошенка.
Працює заступником голови Офісу Президента України Володимира Зеленського з 10 вересня 2019 року.
Про безвізовий режим України та ЄС: коротко
- З 11 червня 2017 року українці здобули право на короткотермінові подорожі до країн ЄС і Шенгенської зони без оформлення віз.
- Мовиться про подорожі до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування.
- Безвізовий режим для українців діє на мандрівки до всіх країн Європейського Союзу, до кількох країн Європи, що не входять до ЄС, і не діє щодо Великої Британії й Ірландії.
- Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС потрібно мати лише біометричний паспорт (якщо прикордонники попросять, треба також аргументовано довести мету й умови поїздки та свою платоспроможність).
У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка – у матеріалі 24 каналу.