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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Скасування безвізу з ЄС через коронавірус: чутки чи реальна перспектива – коментар з ОП

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      Чи може ЄС скасувати безвіз для українців через коронавірус
      Чи може ЄС скасувати безвіз для українців через коронавірус / zhitomir.life

      Скасування для України через пандемію COVID-19 безвізового режиму з країнами Європейського Союзу – це лише чутки. Усі держави поступово відкриватимуть свої кордони, але певні зміни у системі міжнародних відносин дійсно будуть.

      Безвіз для України у ЄС ніхто не збирається скасовувати

      Таке переконання висловив 5 травня в інтерв'ю Bituk.media заступник керівника Офісу Президента з питань міжнародної співпраці Ігор Жовква.

      До слова Чехи дозволили іноземцям в'їзд на роботу, відновлюють міжнародне сполучення

      Від жодного нашого співрозмовника я не чув, що це (пандемія COVID-19 – 24 канал) стане підставою, щоб закрити кордон для українців чи, тим більше, скасувати безвізовий режим,
      – заявив Жовква.

      І додав, що це ж стосується і безвізового режиму з усіма іншими країна, а не лише з Європейським Союзом. Також заступник голови ОП наголосив: 

      • Через пандемію світові гравці дійсно повинні запровадити певні зміни у системі міжнародних відносин;
      • Але мета цих змін – якраз унеможливити закриття кордонів за умов повторення пандемії.

      Для подолання подібних викликів ЄС та країни Східного партнерства вже зараз мають напрацьовувати новий алгоритм співпраці.

      Ми запропонували ініціативу, щоб оперативно в умовах пандемії заснувати союз країн-сусідів у подоланні коронавірусу. Потрібно щось робити. Інакше кожного разу ми будемо заручниками таких пандемій,
      – підсумував Ігор Жовква.

      Хто такий Ігор Жовква?Ігор Жовква — 40-річний український дипломат, має ранг надзвичайного і повноважного посла. Кандидат політичних наук).

      З 2014 року керував Головним департаментом зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України Петра Порошенка.

      Працює заступником голови Офісу Президента України Володимира Зеленського з 10 вересня 2019 року.

      Про безвізовий режим України та ЄС: коротко

      • З 11 червня 2017 року українці здобули право на короткотермінові подорожі до країн ЄС і Шенгенської зони без оформлення віз.
      • Мовиться про подорожі до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування.
      • Безвізовий режим для українців діє на мандрівки до всіх країн Європейського Союзу, до кількох країн Європи, що не входять до ЄС, і не діє щодо Великої Британії й Ірландії.
      • Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС потрібно мати лише біометричний паспорт (якщо прикордонники попросять, треба також аргументовано довести мету й умови поїздки та свою платоспроможність).

      У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка – у матеріалі 24 каналу.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавірус COVID-19 Мандруючи світом Офіс Президента Європа Євросоюз Безвізовий режим Новини України
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