Скасування безвізу з ЄС через коронавірус: чутки чи реальна перспектива – коментар з ОП

Скасування для України через пандемію COVID-19 безвізового режиму з країнами Європейського Союзу – це лише чутки. Усі держави поступово відкриватимуть свої кордони, але певні зміни у системі міжнародних відносин дійсно будуть.

Безвіз для України у ЄС ніхто не збирається скасовувати

Таке переконання висловив 5 травня в інтерв'ю Bituk.media заступник керівника Офісу Президента з питань міжнародної співпраці Ігор Жовква.

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Від жодного нашого співрозмовника я не чув, що це (пандемія COVID-19 – 24 канал) стане підставою, щоб закрити кордон для українців чи, тим більше, скасувати безвізовий режим,

– заявив Жовква.

І додав, що це ж стосується і безвізового режиму з усіма іншими країна, а не лише з Європейським Союзом. Також заступник голови ОП наголосив:

Через пандемію світові гравці дійсно повинні запровадити певні зміни у системі міжнародних відносин;

Але мета цих змін – якраз унеможливити закриття кордонів за умов повторення пандемії.

Для подолання подібних викликів ЄС та країни Східного партнерства вже зараз мають напрацьовувати новий алгоритм співпраці.

Ми запропонували ініціативу, щоб оперативно в умовах пандемії заснувати союз країн-сусідів у подоланні коронавірусу. Потрібно щось робити. Інакше кожного разу ми будемо заручниками таких пандемій,

– підсумував Ігор Жовква.

Хто такий Ігор Жовква?Ігор Жовква — 40-річний український дипломат, має ранг надзвичайного і повноважного посла. Кандидат політичних наук).



З 2014 року керував Головним департаментом зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України Петра Порошенка.



Працює заступником голови Офісу Президента України Володимира Зеленського з 10 вересня 2019 року.

Про безвізовий режим України та ЄС: коротко

З 11 червня 2017 року українці здобули право на короткотермінові подорожі до країн ЄС і Шенгенської зони без оформлення віз.

Мовиться про подорожі до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування.

Безвізовий режим для українців діє на мандрівки до всіх країн Європейського Союзу, до кількох країн Європи, що не входять до ЄС, і не діє щодо Великої Британії й Ірландії.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС потрібно мати лише біометричний паспорт (якщо прикордонники попросять, треба також аргументовано довести мету й умови поїздки та свою платоспроможність).

У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка – у матеріалі 24 каналу.