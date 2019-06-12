Скасування формули "Роттердам+": чому це небезпечно для України

Схема "Роттердам+" діє в Україні з 2016 року та збагатила Ріната Ахметова на мінімум 35 мільярдів гривень. Нині ця схема доживає своїх днів, тому що з 1 липня має запрацювати ринок електроенергії. Це нібито позитивна новина для українців, бо схема "Роттердам+" закривається, але все набагато гірше, ніж здається.

Що зміниться на ринку електроенергії

"Роттердам+" – це схема, якій ціну на електроенергію встановлював регулятор української енергетики Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це розповів депутат Сергій Лещенко в ефірі програми "Що це було?".

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"З 1 липня не існує ролі регулятора у встановлені ціни на електроенергію, тобто Ахметов може сказати: "Роттердам+" було мало, давайте мені "Роттердам+" і ще 30% зверху". Йому треба ще більше грошей на потреби футбольного клубу, приватних літаків і лондонської нерухомості. А прикриється він звичайними людьми", – зазначив Лещенко.

Що таке "Роттердам+"?Це методика формування ціни на паливну складову (а саме вугілля) при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні. Вартість палива визначає наступна формула: ціна вугілля у портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + вартість його доставки в Україну.

Кому загрожує скасування "Роттердам+"

За його словами, до ринкової електроенергії не готова вся інфраструктура України, адже потрібно буде рахувати вартість електроенергії щогодинно. Скасування "Роттердам+" загрожує й державним компаніям.

"В нас електроенергія частково виробляється Ахметовим і двома величезними державними компаніями, які належать громадянам України. На останніх поклали зобов'язання компенсувати збереження низьких тарифів для населення. Уряд та міністр Ігор Насалик кажуть: "Не бійтесь цього ринку енергетики, бо з 1 липня ціна для населення не виросте". Однак це брехня, бо ціна просто буде стримуватись коштом наших з вами державних компаній", – розповів Сергій Лещенко.

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Він пояснив, що державна компанія не перерахує ці гроші як дохід до бюджету, а буде компенсувати цю вартість електроенергії. Тобто в нас вкрадуть не через тариф, а через бюджет, який недоотримає ці гроші.

Стримувати вартість електроенергії для населення будуть лише державні компанії, а компанії Ахметова таких зобов'язань не отримали. В результаті за все заплатить кінцевий споживач – громадянин України, а Ахметов отримає ще більше грошей,

– додав Лещенко.

З цих додаткових зобов'язань, які поклали на державні компанії, частина грошей піде на захмарний "зелений" тариф. Тобто на сонячні електростанції, які Ахметов скаженими темпами будує по всій Україні, аби "заморозити" на найближче десятиліття так званий "зелений" тариф.

Тобто будемо платити ми і наше майбутнє покоління,

– наголосив політик.

Що таке "зелений" тариф? Це тариф на електроенергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств. Встановлена потужність таких установок не має перевищувати 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд.