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      Скасування книги обліку для ФОПів: у Раді зареєструють законопроєкт

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      В Україні скасують книги обліку для ФОПів / fluxblog

      У Верховній Раді зареєструють законопроєкт, який дозволить спростити взаємодію підприємців з податковою. Зокрема, необов’язковим стане ведення книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ.

      Скасувати книгу обліку активно просили українські підприємці, повідомив у фейсбуці міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

      Читайте також: Зміни для ФОПів: експерти назвали основні переваги нових правил

      Сьогодні, 4 грудня, разом з Ярославом Железняком реєструємо законопроєкт, який дещо спростить взаємодію з податковою. Про цю книгу під постом, де я проводив опитування, згадували чи не найчастіше,
      – зазначив він.

      Напередодні заступник голови парламентського комітету з питань фінансів Ярослав Железняк започаткував у фейсбуці дискусію щодо ідеї ліквідації книги обліку. Свої коментарі залишили понад 300 людей. 97% з них підтримали ідею повного скасування книги обліку. Щодо змін провели круглий стіл та зібрали рекордну кількість підписів за цей законопроєкт від депутатів з усіх фракцій.

      Що таке книга обліку

      •  Це перше, що вимагають податківці, коли приходять у підприємство з перевіркою.
      • Фізична особа – підприємець, зареєструвавшись, купує в канцтоварах книгу обліку, а потім реєструє її в податковій.
      • Здебільшого підприємці заповнюють тільки перед перевіркою. У неї просто переписують дані з попередніх податкових декларацій.
      • Іноді книгу взагалі не отримують, бо штраф за її відсутність становить трохи більше, ніж 600 гривень.
      • На прохання підприємців вирішили скасувати вимогу реєструвати та вести книгу обліку для "спрощенців", які не платять ПДВ.
      • Але за бажання її можна вести.
      • Для платників ПДВ, ФОПів на загальній системі та незалежних професіоналів книгу вести доведеться, але не потрібно реєструвати її в податковій.

      Зверніть увагу: Нові правила для ФОПів: касові апарати не переможуть оборудки із податками, – думка експерта

      Що відомо про нові правила для ФОПів

      • Верховна Рада 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу".
      • Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня.
      • Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
      • Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.
      • Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України ФОПи Державна податкова служба Дмитро Дубілет
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