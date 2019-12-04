Скасування книги обліку для ФОПів: у Раді зареєструють законопроєкт

У Верховній Раді зареєструють законопроєкт, який дозволить спростити взаємодію підприємців з податковою. Зокрема, необов’язковим стане ведення книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ.

Скасувати книгу обліку активно просили українські підприємці, повідомив у фейсбуці міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

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Сьогодні, 4 грудня, разом з Ярославом Железняком реєструємо законопроєкт, який дещо спростить взаємодію з податковою. Про цю книгу під постом, де я проводив опитування, згадували чи не найчастіше,

– зазначив він.

Напередодні заступник голови парламентського комітету з питань фінансів Ярослав Железняк започаткував у фейсбуці дискусію щодо ідеї ліквідації книги обліку. Свої коментарі залишили понад 300 людей. 97% з них підтримали ідею повного скасування книги обліку. Щодо змін провели круглий стіл та зібрали рекордну кількість підписів за цей законопроєкт від депутатів з усіх фракцій.

Що таке книга обліку

Це перше, що вимагають податківці, коли приходять у підприємство з перевіркою.

Фізична особа – підприємець, зареєструвавшись, купує в канцтоварах книгу обліку, а потім реєструє її в податковій.

Здебільшого підприємці заповнюють тільки перед перевіркою. У неї просто переписують дані з попередніх податкових декларацій.

Іноді книгу взагалі не отримують, бо штраф за її відсутність становить трохи більше, ніж 600 гривень.

На прохання підприємців вирішили скасувати вимогу реєструвати та вести книгу обліку для "спрощенців", які не платять ПДВ.

Але за бажання її можна вести.

Для платників ПДВ, ФОПів на загальній системі та незалежних професіоналів книгу вести доведеться, але не потрібно реєструвати її в податковій.

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