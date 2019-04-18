Скасування націоналізації "Приватбанку": що відомо про суддів, які ухвалили рішення

Всі троє суддів, які скасували націоналізацію "Приватбанку" виявилися недобросовісними. Це головуючий суддя Ігор Качур та судді Володимир Келеберда та Віталій Амельохін.

Суд скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" 18 квітня за позовом його колишнього співвласника Ігоря Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства. Усе тому, що відповідачі не довели в суді, що банк був неплатоспроможний на момент його націоналізації.

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Суддя Качур у своїх деклараціях за 2013 і 2014 роки не вказав те, що йому з 2002 року на праві користування (проживання) належить квартира площею 69,3 квадратних метра. Проте дані про квартиру є в декларації судді за 2015 рік, повідомляє сайт громадського руху "ЧЕСНО. Фільтруй суд".

Суддя Келеберда, за даними Bihus.info, ймовірно, фіктивно розлучився, щоб приховати майно від декларування. Зокрема, суддя подавав документи для будівництва заміського будинку, але в результаті власницею нерухомості стала дружина Келеберди, з якою він напередодні розлучився. Проте консьєржі розповідають, що суддя надалі живе разом з дружиною.

Про Келеберду також відомо, що своїм рішенням у 2013 році він забороняв партії "ВО "Свобода" та іншим проводити мітинги біля Гостинного двору в Києві, побудованого в 1809 році.

Амельохін – однин із суддів Окружного адмінсуду Києва, яким у 2013 році надали службове житло в Києві. Амельохін подав позов з вимогою виключити квартиру з числа службових і передати йому в постійне користування. Позов Амельохіна задовольнили, а відповідне рішення було виконано. Тож службове житло у столиці перейшло судді у постійне користування.

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Окрім того, Амельохін у складі колегії схвалив постанову, якою узаконив рішення Кабміну про виключення Гостинного двору в Києві з переліку пам'яток архітектури.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"? "Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.



На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".