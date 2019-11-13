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      Скасування націоналізації "Приватбанку": відома дата суду

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      Коломойський хоче повернути "Приватбанк"
      Коломойський хоче повернути "Приватбанк" / Колаж 24 каналу

      Українська держава подала апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва про скасування націоналізації "Приватбанку". Розгляне її 19 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд.

      "Суть справи: визнання протиправним та скасування рішення" про націоналізацію "Приватбанку". Про це мовиться у поясненні у реєстрі судових справ, призначених до розгляду, на сайті Судової влади України.

      Зверніть увагу: Коломойський хотів би повернути смертну кару для Порошенка через справу "Приватбанку"

      Нагадаємо, 18 квітня Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку" через порушення процедури, яка визначена на законодавчому рівні. На це рішення держава й подала апеляцію.

      Апеляційну скаргу подали:

      • Національний банк України,
      • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
      • Уряд як юридична особа,
      • Акціонерне товариство "Комерційний банк "ПриватБанк",
      • Мінфін,
      • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

      Участь у судовому засіданні повинні взяти:

      • Позивач у справі – Ігор Коломойський.
      • Відповідачі – Нацбанк, НКЦПФР, ФГВФО та Кабмін.
      • Суддівська колегія – Євген Чаку, Євген Мезенцев, Віталій Файдюк.

      Коротко про конфлікт України й Коломойського навколо "Приватбанку"

      Рішення про націоналізацію банку держава ухвалила 18 грудня 2016 року через нестачі в капіталі "Приватбанку", яку виявили шляхом стрес-тестування. 

      Тодішні власники "Приватбанку" Коломойський та Боголюбов самі, разом з НБУ, запропонували державі націоналізувати банк через великі фінансові проблеми в установі. Щоб врятувати банк держава влила у нього понад 155 мільярдів гривень.

      Однак згодом ексвласники назвали націоналізацію "Приватбанку" незаконною. Щодо цього досі тривають судові суперечки як в Україні, так і в закордонних юрисдикціях. Коломойський свої позови пояснив тим, що справа не в грошах, а у принципах.

      Читайте також: Коломойський позбувся 7,5 мільярдів боргів перед Приватбанком: рішення суду

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Приватбанк Ігор Коломойський Судді Апеляційний суд Києва Окружний адміністративний суд Києва
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