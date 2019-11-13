Скасування націоналізації "Приватбанку": відома дата суду

Українська держава подала апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва про скасування націоналізації "Приватбанку". Розгляне її 19 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд.

"Суть справи: визнання протиправним та скасування рішення" про націоналізацію "Приватбанку". Про це мовиться у поясненні у реєстрі судових справ, призначених до розгляду, на сайті Судової влади України.

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Нагадаємо, 18 квітня Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку" через порушення процедури, яка визначена на законодавчому рівні. На це рішення держава й подала апеляцію.

Апеляційну скаргу подали:

Національний банк України,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,

Уряд як юридична особа,

Акціонерне товариство "Комерційний банк "ПриватБанк",

Мінфін,

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Участь у судовому засіданні повинні взяти:

Позивач у справі – Ігор Коломойський.

Відповідачі – Нацбанк, НКЦПФР, ФГВФО та Кабмін.

Суддівська колегія – Євген Чаку, Євген Мезенцев, Віталій Файдюк.

Коротко про конфлікт України й Коломойського навколо "Приватбанку"

Рішення про націоналізацію банку держава ухвалила 18 грудня 2016 року через нестачі в капіталі "Приватбанку", яку виявили шляхом стрес-тестування.

Тодішні власники "Приватбанку" Коломойський та Боголюбов самі, разом з НБУ, запропонували державі націоналізувати банк через великі фінансові проблеми в установі. Щоб врятувати банк держава влила у нього понад 155 мільярдів гривень.

Однак згодом ексвласники назвали націоналізацію "Приватбанку" незаконною. Щодо цього досі тривають судові суперечки як в Україні, так і в закордонних юрисдикціях. Коломойський свої позови пояснив тим, що справа не в грошах, а у принципах.

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