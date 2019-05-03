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      Скасування націоналізації "Приватбанку": з'явилась різка реакція МВФ

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      Скасування націоналізації "Приватбанку"
      Скасування націоналізації "Приватбанку" / Колаж 24 каналу

      У Міжнародному валютному фонді стурбовані рішеннями українських судів щодо скасування націоналізації "Приватбанку".

      Прес-служба Адміністрації Президента повідомила, що таку думку висловила директорка-розпорядниця МВФ Крістін Лагард під час телефонної розмови з Петром Порошенком

      Читайте також: Чи зможе Коломойський повернути "Приватбанк": відповідь економіста

      За її словами, денаціоналізації "Приватбанку" може поставити під загрозу фінансову стабільність держави.

      Вона пояснила, що Україні необхідно сприяти незалежності Національного банку України від політичних процесів. МВФ закликає продовжувати розпочаті реформи та готовий до подальшої співпраці з Україною.

      Як розгортаються події щодо "Приватбанку"?

      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

      • 19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.

      • 20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

      • 26 квітня стало відомо, що Коломойський подав ще 5 позовів. Його мета – скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      Які плани має олігарх Ігор Коломойський щодо "Приватбанку" – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України Приватбанк Ігор Коломойський Фінанси Судді МВФ
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