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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Скасування сполучення з Росією: Омелян відзначився ще однією гучною ініціативою

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Омелян хоче обмежити пропуск через автомобільні та піші пункти на кордоні з Росією
Омелян хоче обмежити пропуск через автомобільні та піші пункти на кордоні з Росією / Соцмережі

Офіційний Київ планує посилити контроль за українсько-російським кордоном. Таким чином, людям які або працюють на території країни-агресора, або хочуть відвідати її, до прикладу, з туристичною метою потрапити туди буде вельми проблематично.

Таку заяву зробив міністр інфраструктури у коментарі ресурсу "Ліга.net".

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"Щодо припинення сполучення з Росією, то логіка – дуже проста. По-перше, якщо ви забули, я нагадаю: у нас іде війна з РФ. Наші люди гинуть на фронті. Таким чином, ми мінімізуємо ризик терористичних загроз. Те саме, що було з авіацією. По-друге, українські громадяни, які перебувають на території РФ, постійно є під загрозою арешту або будь-яких маніпуляцій з боку правоохоронних органів РФ. Це відбувалося не раз", – зауважив чиновник.

За його словами, щомісяця офіційний Київ отримує десятки фактів повідомлень про те, що когось затримали або хтось сидить у в’язниці.

"Натомість у державі у достатньо великій кількості створюються нові робочі місця. Протягом двох років в Центральній і Західній Україні було відкрито приблизно 100 заводів. У Львівській, Вінницькій областях. До прикладу, це компанії автомобільної індустрії, які займаються виготовленням компонентів. Так, у Львівській області є близько 500 робочих місць на кожному заводі. І на цих нових заводах є проблема з кадрами, бо їх важко знайти. В будь-якому разі, якщо людина вирішила працювати за кордоном, це її вибір. Набагато безпечніше та краще у плані грошей працювати в країнах Європейського Союзу, ніж в Росії", – підкреслює Омелян.

У зв’язку з вищевикладеною ю інформацію, Омелян робить висновок, що варто посилити тиск за україно-російських кордоном.

"Думаю, ми знайдемо рішення. Це одна з умов комплексу заходів проти РФ, з якою ми перебуваємо в стані війни. Після того, як це рішення підтримає уряд, ми зможемо прокоментувати кожне з них. Я тяжко уявляю ситуацію, коли б під час війни Радянського Союзу з Німеччиною, їздили б до родичів. Загалом, вважаю, що у стані війни, їздити в країну-агресор – неприпустимо, навіть на історичні місця, де є забороненими великі українці", – резюмував очільник Мінінфраструктури.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією. Очільник відомства Володимир Омелян підписав відповідний документ. За його словами, це відповідь України на дії агресора, який перешкоджає судноплавству в Азовському і Чорному морях.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Скасування сполучення з Росією Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Новини політики
Джерело: 24 Канал
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