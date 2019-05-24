Скасування указу про розпуск Ради: в ЦВК сподіваються, що КС терміново розгляне це питання

У Центральній виборчій комісії очікують, що Конституційний Суд терміново ухвалить рішення щодо конституційності або неконституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Бажано – до дня голосування дострокових парламентських виборів, призначеного цим же указом на 21 липня.

Конституційне подання 62 народних депутатів щодо відповідності Основному закону указу Президента України Володимира Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" суд зареєстрував 24 травня.

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Секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька пояснила, що Конституційний суд розглядає такі подання протягом шести місяців, однак – може ухвалити рішення швидше, якщо мовиться про питання, яке є вкрай важливим. Наприклад, скоротити термін розгляду до одного місяця. Про це Бернацька сказала в інтерв'ю ТСН у п'ятницю, 24 травня.

За її словами, для ЦВК дуже важливо, щоб Конституційний суд якомога швидше розглянув подання народних депутатів.

У будь-якому разі, це рішення ми очікуємо до завершення виборчого процесу і до дня голосування,

– наголосила Бернацька.

І пояснила, що це рішення матиме "правові наслідки". Але зрозумілими для ЦВК вони стануть лише тоді, коли члени комісії побачать юридичну позицію Конституційного Суду: чи дійсно суд вкаже на конституційність чи неконституційність указу, і чи будуть прописані якісь подальші кроки.

Чи можна оскаржити указ президента про розпуск Ради та скасувати його – у матеріалі 24 каналу.



Як відбуватимуться позачергові вибори до Ради: інфографіка 24 каналу