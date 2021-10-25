"Скасують – приймемо нове": Терехов пообіцяв боротись за проспект Жукова в Харкові

Виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов заявив, що міськрада в будь-якому разі буде боротися за збереження комуністичної назви проспекту Жукова. Мовляв, повертатимуть назву щоразу, як перейменування буде скасовувати суд. Також він висловив готовність до боротьби в юридичній площині.

Мовиться про декомунізований проспект Петра Григоренка. Свою заяву кандидат у мери зробив у інтерв'ю ютуб-каналу журналістки Соні Кошкіної, яке вийшло 25 жовтня.

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Чому Терехов захищає Жукова

Терехов сказав, що суперечка щодо перейменування проспекту буде тягнутися поки не буде поставлена "остаточна крапка". Політик зазначив, що вважає декомунізацію незаконною. Також сказав, що там залишиться й пам’ятник Маршалу Жукову

Як скасують — приймемо нове. Я б пішов від юридичної площини цього питання до площини сприйняття людей. Сьогодні у Харкові проспект Маршала Жукова сприймається людьми, тому що 90% вважає, як і я, що Маршал Жуков був тією людиною, завдяки якій була виграна війна,

– сказав Терехов.

На його думку, це питання не розколює суспільство, оскільки Жуков у Харкові "не є елементом гібридної війни". Мовляв, радянський діяч – історія перемоги.

Коротко про перейменування проспекту

Рішення про перейменування проспекту ухвалили відповідно до закону про декомунізацію. Проте з цим одразу не погодився та почав боротися тодішній мер міста Геннадій Кернес. На це тоді відреагували в Кабміні, а поліція відкривала кримінальне провадження. Після того міськрада кілька разів повертала комуністичну назву, а суд скасовував ці рішення.

Коли мер помер, його справу продовжили політичні "нащадки". Харківська міськрада 24 лютого 2021 року вже втретє перейменували проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. 4 березня це оскаржили позовом до суду. Вже у вересні суд вкотре постановив, що назва залишиться декомунізованою.