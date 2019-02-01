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      Скаути "Манчестер Сіті" відвідали матч українського клубу

      189 Читать новость на русском
      ФК "Львів"
      ФК "Львів"

      ФК "Львів" зіграв унічию із сербським "Земуном" на тренувальних зборах . Цікаво, що на матчі, який проходив в Анталії, були присутні скаути англійського "Манчестер Сіті".

      Львів – Земун 0:0

      На матчі були присутні скаути "Манчестер Сіті", а також ряду інших європейських клубів, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

      Читайте також: Гол українця Зінченка претендує на звання найкращого у "Манчестер Сіті": відео

      В останньому спарингу на першому тренувальному зборі "Львів" зустрінеться із сербським "Младост Лучані".

      Після 18 турів УПЛ ФК Львів посідає 8 місце у турнірній таблиці та має у своєму активі 23 очки, від вищої шістки команду відділяє 1 пункт.

      Хто такі спортивні скаути?
      В професійному спорті це людина, яка займається збором інформації, спостереженням, розвідкою і вербуванням спортсменів для свого клубу. Спортивні скаути регулярно подорожують по світу в пошуках талановитих атлетів, яким вони допомагають розвивати свої спортивні навички і підібрати підходящу команду, що розкриває їх таланти. Більшість скаутів – це професійні спортсмени, що завершили кар'єру, або досвідчені тренери, хоча є і ті, хто не займався спортом професійно.

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      Теги: Спорт ФК Львів Футбол
      Джерело: 24 Канал
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