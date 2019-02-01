Скаути "Манчестер Сіті" відвідали матч українського клубу

ФК "Львів" зіграв унічию із сербським "Земуном" на тренувальних зборах . Цікаво, що на матчі, який проходив в Анталії, були присутні скаути англійського "Манчестер Сіті".

Львів – Земун 0:0

На матчі були присутні скаути "Манчестер Сіті", а також ряду інших європейських клубів, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

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В останньому спарингу на першому тренувальному зборі "Львів" зустрінеться із сербським "Младост Лучані".

Після 18 турів УПЛ ФК Львів посідає 8 місце у турнірній таблиці та має у своєму активі 23 очки, від вищої шістки команду відділяє 1 пункт.

Хто такі спортивні скаути?

В професійному спорті це людина, яка займається збором інформації, спостереженням, розвідкою і вербуванням спортсменів для свого клубу. Спортивні скаути регулярно подорожують по світу в пошуках талановитих атлетів, яким вони допомагають розвивати свої спортивні навички і підібрати підходящу команду, що розкриває їх таланти. Більшість скаутів – це професійні спортсмени, що завершили кар'єру, або досвідчені тренери, хоча є і ті, хто не займався спортом професійно.

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