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      "Запізно звернулась": лікарі не зможуть врятувати жінку зі Львівщини, яка заразилась сказом

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      На Львівщині жінка, яку вкусив собака, заразилася сказом. Зараз вона перебуває у критичному стані. Медики кажуть, що це перший випадок зараження сказом за останні декілька років, і він – невиліковний.

      Мешканка села Милятин на Львівщині декілька місяців не зверталася до лікарів після того, як її вкусило цуценя. За два тижні собака помер, проте жінка не звернула на це особливої уваги.

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      Хвороба почала проявлятися десять днів тому. У пані Софії з'явилася загальна слабкість, біль у м'язах, судоми й температура. А на третій день хвороби жінка знепритомніла. Після шпиталізації до районної лікарні з'явилася підозра на сказ. Сусіди досі не можуть повірити, адже за три місяці пані Софія не скаржилась на недугу.

      Вона принесла якогось песика і бавилися з ним на подвір'ї, а він вкусив її за палець. Потім просто пішла до хати, і хоча декілька днів почувала себе недобре, до лікарів не зверталася,
      – розповіла мешканка села Бар пані Стефа.

      Згодом, коли почали проявлятися перші симптоми, стало вже занадто пізно. І хоча собака вкусив жінку ще влітку, проте лікарі діагностували у неї сказ лише нещодавно. Її доставили до обласної інфекційної лікарні у вкрай важкому стані. Зараз вона перебуває у комі на штучній вентиляції легень. 

      Пацієнтці ввели сироватку, також проводять введення антирабічного гемоглобіну від сказу, але робити це вже занадто пізно. Зараз проводиться штучна вентиляція легень, зондове харчування, внутрішньовенне введення ліків. Проте фінал цієї історії, на жаль, песимістичний,
      – прокоментував       завідувач відділення інтенсивної терапії Віктор Токарев.

      Односельчани постраждалої підозрюють, що сказом собака міг заразитися від лисиці. Після виявлення хвороби у містечку, ветеринари вакцинували худобу, котів та собак.

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      Лікарі наголошують, якщо вас вкусив собака, кішка або ж дика тварина – зокрема, лисиця, вовк, кажан – варто одразу ж звернутися до лікаря. Зазвичай ветеринарна служба спостерігає за твариною. Скажений звір гине у період до десяти днів, але сироватку вводять у будь-якому випадку. Адже інкубаційний період сказу в людини може тривати до року.

      Що таке сказ?Сказ – гостра інфекційна хвороба з ураженням центральної нервової системи тварин та людей. Лікування від сказу не існує. На стадії появи перших симптомів хвороби щеплення вже не дають результату, і смерть настає через декілька днів. Вірус сказу, який потрапив в організм тварини або людини, по нервових волокнах проникає в спинний, а потім головний мозок. З мозку по нервових шляхах вірус поширюється в різні органи і тканини, потрапляючи також в слинні залози.

      Перші ознаки сказу проявляються на місці укусу: рубець припухає, червоніє, на укушеній ділянці тіла відчувається свербіж і болі. Далі піднімається температура, зникає апетит, людина відчуває загальну слабкість. Інкубаційний період хвороби триває від 10 до 90 днів, в окремих випадках – до року.

      Найчастіше людина інфікується сказом від кішок, лисиць і собак.

      Теги: Новини України світ тварин Медицина Здоров'я Новини Львова Лікування
      Джерело: 24 канал
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