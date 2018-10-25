Сказала собі, що буду міцним горішком і нічого не віддам, – Світоліна про перемогу над Возняцкі

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася з першого місця у своїй групі у півфінал підсумкового турніру WTA у Сінгапурі. В третьому матчі своєї групи вона перемогла представницю Данії Каролін Возняцкі.

Варто зауважити, що завдяки перемозі над чеськими тенісистками Петрою Квітовою 2:0 (6:3, 6:3) та Кароліною Плішковою 2:1 (6:3, 2:6, 6:3), українці достатньо було виграти один сет, щоб вийти у півфінал.

Читайте також: Еліна Світоліна у запеклій боротьбі пробилася у півфінал Підсумкового турніру WTA

"Перед матчем я знала, що мені для півфіналу потрібно виграти один сет. На мені було багато тиску і на Возняцкі теж. Цей формат непростий, немає простих сценаріїв. Сьогодні психологічно мені довелося подолати важкі моменти. З Возняцкі потрібно завжди перебити ще один м'яч через сітку, вона завжди йде за кожним м'ячем. Тому для мене психологічно це одна з найскладніших битв. В останньому геймі другої партії я грала добре, потім вона зіграла неймовірно на сетболі. Я тільки зробила одну помилку, яка була дуже грубою, я засмутилася. В інших випадках вона грала як чемпіон, цього я від неї і чекала, вона рішуче діє в таких ситуаціях. На п'ятому сетболів я сказала собі, що буду міцним горішком і нічого не віддам", – прокоментувала перемогу Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна перемогла Возняцкі та зайняла перше місце у своїй групі. У півфіналі вона зіграє з тенісисткою, яка посяде друге місце у Червоній групі. Хто це буде, визначиться у п’ятницю, 26 жовтня.