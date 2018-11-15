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      "Скажений" єнот, який перелякав ціле місто у США, виявився п'яним

      626 Читать новость на русском
      "Скажений" єнот
      "Скажений" єнот / Фото з відкритих джерел

      У Сполучених Штатах поліція "заарештувала" підозрюваного у сказі єнота. Втім, після того, як було встановлено справжню причину дивної поведінки тварини – її вивезли до лісу та відпустили на волю.

      Про це повідомив новинний портал Нью-Йорка NYdailynews.

      Читайте також: На концерт американця в лісі прийшли 20 єнотів: потішне відео

      У американському місті Мілтон схвильовані громадяни викликали поліцейських, щоб ті врятували від начебто скаженої тварини. Правоохоронці встановили, що єнот смакував яблуками, які вже забродили, внаслідок чого сп'янів і почав поводитися неадекватно. Зрештою, єнота, якому навіть дали ім'я – Даллас, відпустили у звичне йому лісове середовище.

      Після інциденту поліція штату Західна Вірджинія опублікувала на своїй сторінці у Facebook звернення до громадян.

      Якщо ви бачите незвичного чи дезорієнтованого єнота – не підходьте до нього. Він дійсно може бути хворим. Тож дзвоніть нам і ми про все подбаємо,
      – йдеться у повідомленні.

      Також у зверненні зазначено, що випадки з підозрілими і нібито скаженими єнотами, які розгулюють вулицям міст, дійсно почастішали.

      Дивіться відео із прикладом підозрілої поведінки єнота:

      До слова, у США проблема з дивною поведінкою єнотів – не нова. Наприклад, влітку 2018 року у Міннесоті єнот-екстремал вибрався на одну з найвищих будівель міста і став героєм мережі. Адже дерся до верхівки хмарочоса майже 20 годин. А весною у місті Янґстаун, штат Огайо, мешканці стривожилися через велику кількість єнотів, які поводили себе "як зомбі" – ставали на задні лапи та вишкіряли зуби. У тому випадку тварини виявилися дійсно хворими, тож підлягали евтаназії. 

      Нагадаємо, випадки з єнотами, які поводились підозріло чи агресивно, фіксували і в Україні. Наприклад, у лютому 2018 року українські прикордонники виявили на пункті пропуску "Миколаївка", що в Чернігівській області, єнота, який поводився агресивно та кидався на людей. Тварину довелося знешкодити.

      Теги: Новини США Курйозні новини світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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