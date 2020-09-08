На місцевих виборах у 2020 році дільничні комісії довше рахуватимуть голоси. Прогнозують, що підрахунок може тривати до 29 жовтня. Процес затягнеться через відкриті списки.

Дискусія щодо одного бюлетеня може тривати годинами

Якщо в законодавстві не буде чіткої відповіді, які бюлетені дійсні, а які недійсні, то виникнуть дискусії. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла координаторка Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

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За словами активістки, дискусія щодо одного бюлетеня може тривати годинами.

Дільничні комісії точно будуть довше рахувати голоси. Найпесимістичніший сценарій – до середи (29 жовтня – 24 канал) після дня голосування,

– наголосила координаторка ОПОРИ.

Як пришвидшити підрахунок голосів

Територіальні виборчі комісії математично обраховуватимуть виборчу квоту і рейтингуватимуть кандидатів у списку. Айвазовська сподівається, що для цього будуть розроблені додаткові ІТ-інструменти. За допомогою них можна проводити логічні перевірки. ІТ- систему, зазвичай, розробляють за технічної підтримки міжнародних організацій. Таким чином можна одразу помітити помилку у протоколах.

Якщо будуть ІТ-інструменти, то тривалість цього процесу буде значно меншою,

– зазначила координаторка ОПОРИ.

Однак Айвазовська додає, що багато залежить і від грамотності членів комісій.

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