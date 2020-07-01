Станом на липень 2020 року на рахунку Державної казначейської служби є 75 мільярдів 701 мільйон гривень. Це є найбільшим показником за всю історію України.

Дані про суму грошей у сховищі Кабінету Міністрів України навидить Державна казначейська служба.

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Попередній рекорд був у вересні 2017 року. Тоді на рахунку казначейства було 63 мільярди 151 мільйон гривень. У жовтні того ж року сума знизилася до 60 мільярдів 31 мільйона гривень.

Крім того, у вересні й жовтні 2019 року сума на рахунках Держказначейства перевищувала 61 мільярд гривень. У всіх інших випадках сума була нижчою за 60 мільярдів гривень.

Чому так сталося

Тут усе частково пов'язано з пандемією коронавірусу. Через світову кризу уряд зобов'язав найбільші державні компанії перерахувати до держбюджету практично усі свої "чисті" прибутки.

"Приватбанк" і "Нафтогаз" зробили це в останній тиждень червня. Найбільший в Україні банк перерахував до держбюджету 24,4 мільярда гривень, а паливно-енергетична компанія – 39,6 мільярда гривень.

Чи це справді найвища сума за всю історію

Якщо брати до уваги те, що національною валютою є лише гривня і всі внутрішні розрахунки уряд здійснює за її допомогою, тоді однозначно так. Втім в еквіваленті іноземних валют – ні.

Якщо коротко, нині на рахунках уряду є майже 2,84 мільярда доларів. Наприклад, у червні 2008 року, коли курс гривні був на рівні 4,85 за долар, на рахунках було майже 3,73 мільярда доларів. Тоді це було лише 18 мільярдів 85 мільйонів гривень.