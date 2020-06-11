Україні вже перерахували перший транш за новою програмою від МВФ. Однак це не усі кредитні кошти, які у цьому році отримає Україна: ще очікується фінансова підтримка від Євросоюзу і Світового банку.

Україна отримає в 2020 році від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і Єврокомісії кредити на суму понад 5 мільярдів доларів. Транш від МВФ – це трохи більше половини загальної суми, розповів голова Нацбанку Яків Смолій, повідомляє 24 канал.

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Скільки кредитних грошей отримає Україна

Про суму кредиту від МВФ у 5 мільярдів доларів було відомо ще з травня. Однак ця угода відкриває і інші шляхи наповнення бюджету, зокрема тепер є доступ до фінансування Світового банку, а також Євросоюзу. Перші 500 мільйонів євро від останнього вже надійшли на рахунок уряду.

Однак загальна сума кредитів майже вдвічі перевищуватиме гроші від першого траншу МВФ: це буде близько 5 мільярдів доларів, розповів голова Нацбанку.

Очікується, що загальний обсяг офіційного фінансування в цьому році складе понад 5 мільярдів доларів, більше половини якого – від МВФ,

– додав Яків Смолій.

За його словами, ці кошти дозволять в повному обсязі профінансувати бюджетні витрати на подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу і карантинних заходів.

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