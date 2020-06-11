Скільки кредитів цього року набере Україна від МВФ, Світового банку і ЄС: назвали суму
Україні вже перерахували перший транш за новою програмою від МВФ. Однак це не усі кредитні кошти, які у цьому році отримає Україна: ще очікується фінансова підтримка від Євросоюзу і Світового банку.
Україна отримає в 2020 році від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і Єврокомісії кредити на суму понад 5 мільярдів доларів. Транш від МВФ – це трохи більше половини загальної суми, розповів голова Нацбанку Яків Смолій, повідомляє 24 канал.
Нагадаємо МВФ затвердив програму для України: перший транш вже перерахували
Скільки кредитних грошей отримає Україна
Про суму кредиту від МВФ у 5 мільярдів доларів було відомо ще з травня. Однак ця угода відкриває і інші шляхи наповнення бюджету, зокрема тепер є доступ до фінансування Світового банку, а також Євросоюзу. Перші 500 мільйонів євро від останнього вже надійшли на рахунок уряду.
Однак загальна сума кредитів майже вдвічі перевищуватиме гроші від першого траншу МВФ: це буде близько 5 мільярдів доларів, розповів голова Нацбанку.
Очікується, що загальний обсяг офіційного фінансування в цьому році складе понад 5 мільярдів доларів, більше половини якого – від МВФ,
– додав Яків Смолій.
За його словами, ці кошти дозволять в повному обсязі профінансувати бюджетні витрати на подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу і карантинних заходів.
Нова програма від МВФ: головне
- 9 червня рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила нову програму співпраці з Україною Stand-By на суму 5 мільярдів доларів тривалістю 18 місяців.
- Перший транш сягає 2,1 мільярда доларів, він вже перерахований Україні.
- Решту суми буде поетапно розділено ще на 4 транші.
- Нову програму затвердили, аби Україна змогла подолати проблеми, спровоковані пандемією коронавірусу.