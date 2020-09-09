Політики у серпні витратили пів мільйона доларів на рекламу в соцмережах, – ОПОРА
Українські політики та партії у серпні 2020 року сумарно витратили приблизно 500 тисяч доларів на політичну рекламу у соціальних мережах. Найбільше грошей на агітацію за себе виклала партія "За майбутнє". Серед політиків лідирує кандидатка від "Слуги народу" на посаду мера Києва Ірина Верещук.
Політичні сили віддали на рекламу у соціальних мережах у серпні приблизно пів мільйона доларів, повідомляє у фейсбуці громадянська мережа ОПОРА.
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Українські політики та партії сумарно витратили від 425 469 до 576 345 доларів на політичну рекламу у соціальних мережах,
– йдеться у повідомленні.
Десять найбільших рекламодавців сплатили 98 406 доларів за трансляцію 1 356 дописів політичного змісту.
Політичні партії заплатили за рекламу у соцмережах:
- партія "За майбутнє" – 22 520 доларів;
- "Слуга народу" – 11 641 долар;
- "Наш край" – 10 481 долар;
- "Перемога Пальчевського" – 10 431 долар;
- "Издание Лица" – 8 026 доларів;
- "Пропозиція" – 7 779 доларів;
- сторінка "Polit Online" – 7 300 доларів;
- кандидатка від "Слуги народу" на посаду мера Києва Ірина Верещук – 7 273 долари;
- партія "Голос" – 6 604 долари;
- публічна сторінка експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана – 6 451 долар.
Скільки партії витратили на рекламу у соцмережах / Інфографіка "ОПОРИ"
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Місцеві вибори-2020: що відомо
- Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.
- Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.
- У період від 15 до 24 вересня партії повинні висунути і подати до окружної комісії документи для реєстрації своїх кандидатів.
- Українці можуть змінити місце голосування до 10 вересня.
- Передвиборчу агітацію кандидати можуть проводити до 22 жовтня.