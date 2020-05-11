Скільки треба часу на підготовку виборів в ОРДЛО: відповідь ЦВК

Наразі неможливо сказати, скільки часу потрібно, аби підготувати вибори на окупованому Донбасі. У ЦВК зазначають, що спочатку необхідно встановити контроль над цими територіями та відновити там роботу державних органів України.

Перед проведенням виборів на окупованому Донбасі потрібно вирішити багато питань, які потребують законодавчого регулювання. Про це повідомив голова ЦВК Олег Діденко, інформує "Радіо Свобода".

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Для проведення демократичних виборів необхідне також належне функціонування на відповідних територіях правоохоронних органів, органів, що забезпечуватимуть безпеку, судів, банківських установ, українських засобів масової інформації і політичних партій,

– повідомив Діденко.

У ЦВК наголошують, що підготовка до виборів в ОРДЛО значно складніша у порівнянні з підготовкою до місцевих виборів у звичайних умовах. Потрібно, зокрема:

відновити й актуалізувати відомості Державного реєстру виборців на цих територіях;

проаналізувати фактичний стан приміщень дільничних виборчих комісій;

забезпечити комісії необхідними приміщеннями (адже багато з приміщень можуть виявитися зруйнованими);

забезпечити комісії обладнанням, транспортом, зв'язком, охороною.

За яких умов можуть відбутись вибори на Донбасі

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.

На території Донбасу вибори можуть відбутися лише у тому разі, якщо Україна поверне контроль над східним кордоном і отримає підтвердження Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ про можливість проведення демократичних виборів.

За українським законодавством підготовка до виборів має розпочатися за 60 днів. Загалом до 3 жовтня мала б розпочатися кампанія з місцевих виборів, але до цього ОБСЄ має дати свою оцінку.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу