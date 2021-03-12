Кількість громадян України, які мають дійсні посвідки на проживання в Польщі, перевищила 250 тисяч. Здебільшого українці перебувають на польській території протягом короткого часу на основі безвізового режиму або на підставі віз.

Про це повідомив речник польського Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк. Більшість з цих людей хочуть залишитись в Польщі на тривалий період.

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Про це свідчить зростаюча кількість заяв на отримання дозволу на проживання та група людей, які вже мають такі документи,

– сказав Дудзяк.

Близько 80% українців у Польщі мають дозвіл на тимчасове проживання. Дія документа – максимум три роки.

Підстави для отримання дозволу:

73% випадків – прийняття на роботу,

12% – сімейні обставини,

5% – освіта.

Найпопулярніші воєводства серед українців:

Мазовецьке – 52 тисячі людей,

Малопольське – 31 тисяча,

Великопольське – 29 тисяч.

Який вік українців з дійсними картками перебування:

61% – у віці від 18 до 40 років,

12% – діти та підлітки,

27% – люди після 40 років.

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Зверніть увагу! В Управлінні у справах іноземців наголошують, що ця інформація не стосується тих українців, які перебувають в країні на основі безвізу або на підставі віз. Також сюди не потрапили ті, кому дозвіл на проживання продовжили через карантин.