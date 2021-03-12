Скільки українців мають дійсні посвідки на проживання в Польщі

Кількість громадян України, які мають дійсні посвідки на проживання в Польщі, перевищила 250 тисяч. Здебільшого українці перебувають на польській території протягом короткого часу на основі безвізового режиму або на підставі віз.
Джерело:"Польське радіо"
Про це повідомив речник польського Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк. Більшість з цих людей хочуть залишитись в Польщі на тривалий період.
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Про це свідчить зростаюча кількість заяв на отримання дозволу на проживання та група людей, які вже мають такі документи,
– сказав Дудзяк.
Близько 80% українців у Польщі мають дозвіл на тимчасове проживання. Дія документа – максимум три роки.
Підстави для отримання дозволу:
- 73% випадків – прийняття на роботу,
- 12% – сімейні обставини,
- 5% – освіта.
Найпопулярніші воєводства серед українців:
- Мазовецьке – 52 тисячі людей,
- Малопольське – 31 тисяча,
- Великопольське – 29 тисяч.
Який вік українців з дійсними картками перебування:
- 61% – у віці від 18 до 40 років,
- 12% – діти та підлітки,
- 27% – люди після 40 років.
Читайте також У Польщі затримали жінку, засуджену через смерть українського робітникаЗверніть увагу! В Управлінні у справах іноземців наголошують, що ця інформація не стосується тих українців, які перебувають в країні на основі безвізу або на підставі віз. Також сюди не потрапили ті, кому дозвіл на проживання продовжили через карантин.