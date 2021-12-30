Добова статистика вакцинації

117 042 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини.

Актуально Майже 6 тисяч хворих на COVID-19 в Україні за добу

Щеплення проводили 883 мобільні бригади з імунізації, 3 357 пункти щеплення та 461 центр вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 щеплено 14 671 169 людей, зокрема отримали:

першу дозу – 14 671 167 людей,

дві дози – 13 625 553 людини,

додаткову дозу – 3 302 людини,

бустерну дозу – 3 672 людини.

Загалом проведено 28 303 694 щеплення.

До теми Топ провальних і правильних рішень МОЗ у 2021 році

Якими вакцинами імунізували українців

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 295 354,

Coronavac – 4 781 204,

AstraZeneca – 1 620 210,

Moderna – 1 466 534,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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