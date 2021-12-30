Скільки українців отримали бустерне щеплення проти COVID-19
30 грудня 2021 , 09:07Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
В Україні проти коронавірусу вакцинували понад 43% населення. За добу кількість щеплених зросла на понад 117 тисяч.
Добова статистика вакцинації
117 042 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини.
Актуально Майже 6 тисяч хворих на COVID-19 в Україні за добу
Щеплення проводили 883 мобільні бригади з імунізації, 3 357 пункти щеплення та 461 центр вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 щеплено 14 671 169 людей, зокрема отримали:
- першу дозу – 14 671 167 людей,
- дві дози – 13 625 553 людини,
- додаткову дозу – 3 302 людини,
- бустерну дозу – 3 672 людини.
Загалом проведено 28 303 694 щеплення.Зверніть увагу! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що до кінця року вакцинацією охоплять понад 50% дорослого населення. Водночас у країнах ЄС уже вакцинували понад 78% дорослого населення.
До теми Топ провальних і правильних рішень МОЗ у 2021 році
Якими вакцинами імунізували українців
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 295 354,
- Coronavac – 4 781 204,
- AstraZeneca – 1 620 210,
- Moderna – 1 466 534,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу