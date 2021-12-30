Скільки українців отримали бустерне щеплення проти COVID-19

30 грудня 2021 , 09:07
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

В Україні проти коронавірусу вакцинували понад 43% населення. За добу кількість щеплених зросла на понад 117 тисяч.

Добова статистика вакцинації

117 042 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини.

Актуально Майже 6 тисяч хворих на COVID-19 в Україні за добу

Щеплення проводили 883 мобільні бригади з імунізації, 3 357 пункти щеплення та 461 центр вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 щеплено 14 671 169 людей, зокрема отримали:

  • першу дозу – 14 671 167 людей,
  • дві дози – 13 625 553 людини,
  • додаткову дозу – 3 302 людини,
  • бустерну дозу – 3 672 людини.

Загалом проведено 28 303 694 щеплення.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що до кінця року вакцинацією охоплять понад 50% дорослого населення. Водночас у країнах ЄС уже вакцинували понад 78% дорослого населення. 

До теми Топ провальних і правильних рішень МОЗ у 2021 році

Якими вакцинами імунізували українців

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 295 354,
  • Coronavac – 4 781 204,
  • AstraZeneca – 1 620 210,
  • Moderna – 1 466 534,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.


Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Буде цікаво – найпоширеніші міфи про вакцинацію

Автор: Анастасія Лукашевська