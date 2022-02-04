Скільки українців вакцинувались від коронавірусу

В Україні понад 15,4 мільйона людей вакцинувались проти коронавірусу. Кількість охочих отримати бустерне щеплення зросла.

Добова статистика вакцинації

Впродовж доби 3 лютого щеплення проти коронавірусу отримали 75 304 людини. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444 людини.

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Крім того, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 людини.

Щеплення проводили 987 мобільних бригад з імунізації 3 224 пункти щеплення та 426 центрів вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації проти COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 420 207 людей:

отримали першу дозу – 15 420 205 людей,

отримали дві дози – 14 728 642 людини,

отримали додаткову дозу – 19 423 людини,

бустерну дозу – 421 057 людей.

У додатку Дія з'явилися COVID-сертифікати для щеплених бустером. Щоб його отримати, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку. Термін дії сертифіката становить 270 днів з часу отримання бустерної дози.

Загалом проведено 30 589 327 щеплень.

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Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 814 397,

Coronavac – 4 936 601,

AstraZeneca –1 636 272,

Moderna – 1 525 070,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу